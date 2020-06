Manifestation contre les violences policières Violences policières contre la manifestation

Ce samedi 13 juin, nous étions en nombre, à Lille, en manifestation populaire contre les violences policières.

Cette mobilisation de la jeunesse et des organisations sociales appelant au respect des libertés démocratiques ne devait pas être du goût des forces de police : elles n’ont pas montré d’hésitation à lacrymogéner à de nombreuses reprises, notamment rue de Solférino, place casquette et rue de Béthune, des manifestant·e·s, et par la même occasion les passant·e·s, décidé·e·s à défendre les libertés publiques.

Refusant la peur, le peuple assemblé dans les rues a propagé chants et bonne humeur.

La préfecture faisant visiblement le choix de l’affrontement a sorti les chiens et arrêté plusieurs jeunes sans raison valable. Les militant·e·s de nos organisations sont prêt·e·s à en témoigner devant la presse et/ou la justice.

L’Union syndicale Solidaires Nord exige, si elle n’a pas encore eu lieu, leur libération immédiate et l’abandon de cette stratégie politique d’intimidation permanente.

Elle appelle toutes et tous à venir rejoindre ces manifestations pour la dignité et le respect de chacune de nos vies. Elle assure les manifestant·e·s qu’elle continuera à leurs côtés de lutter pour la justice et les invite à ne jamais baisser les bras.

Votre lutte est notre lutte, votre espoir est notre espoir !

Le 13 juin 2020

