Manifestation le 18 décembre à Clermont-Ferrand, journée de solidarité avec le migrants

27 organisations démocratiques appellent à manifester le 18 décembre, journée internationale de solidarité avec les migrants.

Cette année cette journée internationale intervient dans un contexte national marqué par le drame des noyades à Calais et par la surenchère des propos haineux et racistes de l’extrême-droite.

Il est indispensable de répondre à la haine par la solidarité la plus massive possible. Pour cela, il faut que cette manifestation à Clermont-Ferrand le 1e 18 décembre prochain rassemble plus de monde que d’habitude, afin de montrer que ce pays refuse de se soumettre à la banalisation du racisme et de la xénophobie.

Il est donc important de faire connaître l’appel en fichier joint au delà du cercle militant et d’inciter le plus de monde possible à participer à cette manifestation.

De la même manière les équipes de Solidaires sont investis dans la préparation de la manifestation parisienne et dans les nombreuses villes de province où cette initiative se prépare également dans l’unité.

Soyons nombreux le 18 décembre !

Le tract unitaire des 27