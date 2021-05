Appel à manifestation le mardi 25 mai à 14H30 entre la direction de DPD (filiale colis de La Poste) et le siège de La Poste. Cette manifestation s’inscrit dans la suite de la lutte Chronopost de 2019/2020 , pour exiger la régularisation des travailleurs "sans papiers" qui continuent à être exploités par centaines dans les filiales du Groupe La Poste, en particulier de la branche colis. Manifestation appelée et soutenue par la fédération SUD PTT, Solidaires IDF (dont Solidaires94), et le CTSVP (Collectif des travailleurs Sans papiers de Vitry) .