Marche des libertés - contre la loi de sécurité globale

Rassemblement

Lille, Porte de Paris

5 décembre - 13h30

Nos droits ne sont pas négociables.

Face à la répression, refusons la loi du silence et faisons retentir notre liberté !

Rassemblement - déclaré en préfecture – à l’appel de citoyen·ne·s, de syndicats, partis, associations, collectifs… suivi, à 14h30, d’une manifestation unitaire pour le droit au travail, la sécurité sociale et contre le chômage et la précarité.

Venez avec banderoles, pancartes, mégaphones. N’oubliez pas les gestes barrières et le masque.

Attention, dans le cadre des règles sanitaires, vous risquez une amende si vous n’êtes pas muni⋅e d’une attestation dérogatoire.

https://www.facebook.com/events/1828162964007249

_________________________________________

Union syndicale interprofessionnelle départementale Solidaires Nord

Bourse du Travail, 174 boulevard de l’Usine, 59000 Lille Fives

solidaires59@gmail.com 03 20 48 64 37

https://www.facebook.com/Solidaires59

https://solidaires.org/Solidaires-Nord-59