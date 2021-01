Marche des libertés du 16 janvier

Manifestation

Lille, Porte de Paris

14h

Nos droits ne sont pas négociables.

Face à la répression, refusons la loi du silence et faisons du bruit pour nos libertés !

Manifestation - déclarée en préfecture – à l’appel de citoyen·ne·s, de syndicats, partis, associations, collectifs pour l’abandon des lois ’sécurité globale’, ’ confortant les principes républicains’ et des décrets autorisant le fichage des opinions politiques, syndicales et des données de santé.

Venez avec vos banderoles, vos pancartes, vos mégaphones, vos instruments de musiques, entre ami·e·s, en famille...

N’oubliez pas les gestes barrières et le masque.

À l’appel de

• Alternatiba Lille

• ANV COP21 Lille

• ATTAC Villeneuve d’Ascq

• CNT Nord Pas-de-Calais Picardie

• Collectif Pasteur en Lutte

• Collectif Sélom et Matisse

• EÉLV Hauts-de-France

• Étapes Reportages

• Fédération SUD - Solidaires des transports routiers

• FIDL Hauts de France

• FSE Lille

• Gilets Jaunes Hauts-de-France et Belgique

• Identité Plurielle

• La France Insoumise - Nord

• Les amis de la Terre - Nord

• Les Militants du M.I.N.

• Ô Rage Noire - FA Lille

• NPA Lille

• Revol

• Rigor Mortis

• Roubaix l’insoumise

• Section des Retraités de l’Union locale CGT de Tourcoing

• Spartak lillois

• SUD Collectivités Territoriales Nord

• SUD éducation Nord

• SUD PTT Nord

• SUD Santé Sociaux Nord

• Syndicat National des Journalist

• Syndicat National des Journalistes - CGT

• UNEF Tourcoing

• Union Communiste Libertaire Nord - Lille/Douai

• Union syndicale Solidaires Nord

• VOLT Lille

• Youth for Climate Lille

Union syndicale interprofessionnelle départementale Solidaires Nord

