Mise en place du CSE Amazon de Brétigny (91)

RÉOUVERTURE DES ENTREPOTS AMAZON : VICTOIRE COMPLÈTE POUR LES SALARIE-ES

Le 24 juin 2020

Le 19 mai dernier, les six entrepôts français d’Amazon, fermés depuis le 16 avril dernier, ouvrent à nouveau leurs portes. Cette réouverture fait suite à un accord intervenu entre les instances élues, les syndicats CFDT, CGT, FO et SUD et la direction, mettant ainsi fin au bras de fer judiciaire qui les opposait depuis mars dernier et la pandémie de coro- navirus.

Suite à la conclusion d’un accord d’entreprise, la reprise s’est faite de manière progres- sive, assortie d’une réduction quotidienne du temps de travail, la poursuite du verse- ment de 2 euros de majoration par heure travaillée et des mesures de sécurité étoffées et mises à plat. Seule ombre au tableau : la direction refuse toujours de payer les pertes de salaire qui font suite aux 350 droits de retrait effectués avant l’arrêt des activités. Les Prud’hommes, qui ont déjà été saisis par nos soins pour douze dossiers, trancheront donc cette question.

L’Union syndicale Solidaires se réjouit du caractère progressif de cette reprise, qui confirme que la santé prime sur les intérêt économiques. Plus qu’une victoire juridique, c’est la conjugaison entre la mobilisation du personnel, l’unité syndicale et l’engagement militant qui l’aura permis, avec un retentissement qui s’étend même au-delà de nos fron- tières.

À l’initiative de l’action engagée avec succès contre Amazon France Logistique devant le Tribunal Judiciaire de Nanterre, représentatif dans l’entreprise avec 30 % des voix aux dernières élections, déjà bien implanté à Lauwin-Planque et à Saran et désormais à Amazon Transports France, nous appelons davantage de travailleurs/euses à rejoindre notre syndicat plus forts nous serons, plus longtemps nous serons respectés et les sala- riés protégés ! Sur le site de Brétigny-sur-Orge démarre aussi ce jour la négociation du protocole électoral en vue de la mise en place du Comité Social et Economique (CSE) d’ici la fin de l’année : donnez-vous les moyens d’agir et d’être entendu en étant candi- dat-e sur notre liste. Si vous êtes intéressé, vous pouvez prendre contact avec Monsieur Joseph Mukoko au 07 58 27 81 86.

Pour nous contacter ou nous rejoindre ICI et pour nous suivre Facebook et Twitter

Fédération SUD Commerces et Services, 31 rue de la Grange aux Belles 75010 Paris, / Tél : 0678533577 / Mail : fdsudcommerce@yahoo.fr