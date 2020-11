5/12 Mobilisation contre la destruction des libertés et les régressions sociales

Samedi 5 Décembre 15h Place de Jaude !

Face à la cacophonie gouvernementale, l’accélération des mesures antisociales alors que la misère s’étend, l’incapacité de conduire la transition écologique, et leur volonté de faire taire toute contestation par des lois et mesures liberticides, mobilisons-nous !

Affirmons d’autres choix de solidarité pour aujourd’hui et pour demain

• Retrait pur et simple du projet de loi de « sécurité globale »

• Retrait de la réforme de l’assurance chômage et de la réforme des retraites par points

• Retrait de la Loi de Programmation de la Recherche et de son amendement 234 liberticide

• Augmentation des salaires et des minimas sociaux

• Des vrais emplois pour les services publics

• Des engagements politiques et budgétaires nécessaires pour la transition écologique

L’ ÉGALITÉ VEUT UNE AUTRE RÉPARTITION DES RICHESSES

Premiers signataires : SOLIDAIRES, UNEF Auvergne, Syndicat des Avocats de France, FSU 63, CGT Educ’Action 63, AFPS 63, MNCP-Chom’actif, Ligue des Droits de l’Homme, Libre Pensée, Justice et vérité pour Wissam, ATTAC 63, Gilets Jaunes, RESF 63, Gilets Jaunes 63, Alternatiba 63, Osez le féminisme 63, DAL63, Planing Familial 63 / Organisations soutenant la mobilisation : Greenpeace, France Insoumise, NPA, PCF63, Parti de Gauche 63, Union Communiste Libertaire

Événement facebook