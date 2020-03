Mobilisation écologistes des 13 et 14 mars

Deux journées spécifiques de mobilisation pour l’urgence climatique arrivent en mars :

Le vendredi 13 c’est une journée de grève lycéennes et étudiantes (avec volonté d’un soutien interprofessionnel).

Le samedi 14 c’est une journée de marches pour le climat (comme en mars 2019 avec la marche du siècle). Le site internet (avec cartographie de la mobilisation) : https://marchepourleclimat.fr

Solidaires fonction publique a déposé un préavis de grève spécifique sur ces 2 jours :

https://solidaires.org/Preavis-de-greve-Solidaires-Fonction-publique-pour-le-mois-de-mars



Le tract Solidaires qui fait le lien entre mobilisation climatique et mobilisation sociale pour les retraites, « Retraite : une loi antisociale et climaticide » et qui appelle au 13 et au 14 mars : https://solidaires.org/Molbilisations-pour-le-Climat



Les vidéos Solidaires "climats et justice sociale sont liés" : https://solidaires.org/Videos-climat-et-justice-sociale-sont-lies

L’ensemble des visuels (avec des versions imprimables) https://solidaires.org/Visuels-ecologie-avec-version-imprimable-mars-2020



Des appel signés par Solidaires :

Mars 2020 Appel des organisations ATTAC, CGT, Confédération Paysanne, FSU, Greenpeace, Les Amis de la Terre, Oxfam, Union Syndicale Solidaires à participer massivement aux marches pour le climat le 14 mars prochain.

https://solidaires.org/Urgence-sociale-et-ecologique-appel-au-14-mars

Mars 2020 : Marche pour le climat : transformons nos territoires

https://solidaires.org/Marche-pour-le-climat-transformons-nos-territoires

Février 2020 : appel pour un plan de transition sociale et écologique de notre agriculture : un million de paysan.ne.s pour répondre à l’urgence sociale et climatique

https://solidaires.org/Pour-un-plan-de-transition-sociale-et-ecologique-de-notre-agriculture-Un

Janvier 2020

Appel unitaire « Répondre à l’urgence climatique et sociale » signée par ATTAC, Greenpeace, CGT, FSU, Solidaires, confédération Paysanne, les amis de la Terre et Oxfam https://solidaires.org/Repondre-a-la-double-urgence-climatique-et-sociale

Dans les secteurs :

un appel de SUD Education Pour la justice sociale et écologique : grève pour le climat 13 mars ! https://www.sudeducation.org/Pour-la-justice-sociale-et-ecologique-greve-pour-le-climat-13-mars.html