Mobilistion pour la régularisation de la famille Sargsyan

La famille Sargsyan est en attente d’un titre de séjour afin de travailler et vivre en paix à Montluçon.

Depuis notre mobilisation des mois derniers, une nouvelle demande a été envoyée au Préfet avec un dossier complet comprenant une promesse d’embauche en CDI à temps plein.

Cette famille arménienne a largement prouvé son intégration à Montluçon. Leurs enfants sont scolarisés (lycée Paul Constans et école R. Wallon) depuis des années en France où ils ont leurs camarades et leurs enseignants. C’est ici qu’ils ont le plus vécu !

Il ne manque que l’autorisation du Préfet.

Aussi, le collectif de soutien appelle tous les citoyens attachés aux droits humains à participer à un rassemblement large et unitaire avec calme et détermination :

Le Dimanche 24 octobre à 11h, Place Jean Dormoy, devant l’église St Paul, pendant le marché dominical