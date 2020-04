Mort d’un travailleur intérimaire d’Adecco à Roissy

Bruno Azaiz est mort des suites du Covid-19 mardi 7 avril. Il travaillait en mission comme agent de piste au terminal 1 de l’aéroport de Roissy pour la société ARS, filiale de WFS (Worldwide flight services).

Il était amené à décharger jusqu’au 15 mars des cargos venant de Chine jusqu’à 5 par jours, sans gants, sans masque, sans protection. Il travaillait pour ARS depuis 8 ans et via Adecco depuis 2 ans.

La société Adecco n’a pas prévenu les organisations syndicales de cette situation. En conséquence, il est difficile aujourd’hui de savoir quelles mesures ont été prises pour protéger les salarié-es que ce soit ceux de l’entreprise d’intérim ou ceux de l’entreprise utilisatrice.

On ne peut pas prendre prétexte du besoin qu’ont les personnes les plus précaires de gagner leur vie pour les mettre en danger. On ne doit pas perdre sa vie à la gagner !