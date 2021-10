Motion de soutien aux grévistes de Transdev

Les salariés de Transdev sont en gréve depuis le 2 septembre pour s’opposer à la remises en cause de leurs conquis sociaux et à la dégradation de leurs conditions de travail.

Pourtant depuis la crise de la COVID ils ont dû faire face à des situations particulièrement difficiles et certains d’entre eux ont payé un prix élevé en s’exposant à des risques importants de contamination.

Pourtant aujourd’hui la direction de Transdev veut remettre en cause certains de leurs conquis sociaux, ce qui aurait pour effet de baisser leurs salaires et aggraver encore un peu plus les conditions de travail. Cela est inacceptable, et c’est la raison pour laquelle les chauffeurs de veulent pas reprendre leur travail sans avoir les garanties que Transdev renonce a son funeste projet.

Solidaires Allier affirme son soutien aux grévistes de Trandev et leur a fait parvenir une motion de soutien.