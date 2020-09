Motion de soutien du Comité National de Solidaires au personnel de la BPI

L’union syndicale Solidaires réunie en comité national apporte tout son soutien au personnel de la Bibliothèque publique d’information, à Paris, qui est en grève aujourd’hui, jeudi 10 septembre 2020, afin de dénoncer la situation inacceptable des agent-e-s précaires de cet établissement.

En effet, il n’est plus possible que la Bpi emploie des précaires sur des contrats de 6 mois non - renouvelables, à temps incomplet et pour des salaires de misère de 450 à 600 euros, pour ensuite les mettre au chômage et les remplacer par de nouveaux/elles précaires. Surtout dans le contexte de la crise sociale et sanitaire actuelle.

L’union syndicale Solidaires appuie donc les revendications des grévistes de la Bpi d’une prolongation immédiate de l’ensemble des contrats qui se terminent mi-septembre, d’une amélioration de leurs droits et d’une vraie procédure de protection en cas de contamination face à l’épidémie.

Nous exigeons aussi que soit mise en œuvre une procédure permettant ensuite leur stabilisation et leur passage en CDI, dans la perspective d’un plan de titularisation des salarié-es du Ministère.

La précarité n’est pas une fatalité.

Paris, le 10 septembre 2020