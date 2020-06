Non A LA REPRESSION CONTRE YANN

Alors que le confinement est entré dans sa deuxième phase, la répression continue à l’encontre de Yann, assistant d’éducation qui est convoqué le 1er juillet à une commission consultative paritaire dans le cadre d’une procédure de licenciement.

Le 6 février 2020 les élèves du lycée Marie Curie à Strasbourg organisaient un blocage pacifique de leur établissement dans le cadre d’une action de lutte contre la réforme des lycées et des E 3C par les syndicats de l’éducation.

Yann, AED au lycée a répondu à l’appel de son syndicat pour soutenir et protéger les élèves mobilisés et a comme les autres personnels présents constaté le blocage du lycée

Yann a été interpellé et passé 28 heures en garde à vue puis a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire…

Solidaires Alsace apporte son soutien plein et entier à Yann et à son syndicat SUD Education et revendique qu’aucune sanction ne soit prise à son égard et qu’il soit réintégré dans ses fonctions.