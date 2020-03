Non au Service national universel

L’Union syndicale Solidaires et plusieurs organisations membres sont signataires de l’appel unitaire "non au SNU", qui est à diffuser le plus massivement possible. Mais l’autre dimension, pour qu’existe une campagne nationale dans la durée (et c’est nécessaire parce que le caractère obligatoire du SNU ne sera applicable que dans quelques -proches- années) est la mise en place de collectifs locaux. Plusieurs sont déjà créés, les structures Solidaires sont invitées à y participer (certaines sont à l’initiative) ; transmettez-nous les informations sur ce qui se fait dans vos localités.

A Paris, une réunion publique est organisée le mercredi 18 mars à 19 heures, à l’annexe Turbigo de la Bourse du travail (67 rue Turbigo ; métro République, Arts-et-métiers ou Temple).

A Bordeaux, le mercredi 18 mars : 19 heures, à l’athénée municipal.

A Nantes, jeudi 2 avril : 19 heures, à la Maison des syndicats, 1 place de la gare de l’Etat

