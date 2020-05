Note n° 69 aux retraitées et retraités adhérant à Solidaires

Au sommaire :

Baisse du niveau de vie en retraite

Crise, baisses de cotisations et retraites

Le prix de la délation

Nouvelles économies dans la santé ?

Les dividendes de Korian

Les retraités dans les statistiques

Combien de décès pour le personnel de santé ?

Nos vies dépendent des protections sanitaires et de leurs contrôles

Et le communiqué

Quelques éditorialistes cyniques se sont émus de toutes les dépenses et de l’arrêt de l’économie, tout cela pour seulement « sauver quelques vies de personnes âgées », ils montrent du doigt les personnes âgées, accusées d’être improductives. Ces discriminations ne concernent pas que la France, l’ONU a dénoncé « l’idée répugnante que l’on pouvait sacrifier les personnes âgées figurant parmi les plus vulnérables, a commencé à se répandre... ».

Ainsi, ils ouvrent la porte aux discriminations diverses, à l’égalité des droits, à l’existence même des personnes âgées.

Ce qu’ils disent tout haut, d’autres l’ont pensé et l’ont appliqué. Nous en connaissons les conséquences, le tri et la diminution du nombre de personnes âgées admis en réanimation, le fort taux de décès en EHPAD, qui représentent 40 % du total des décès dus au coronavirus.

Nous n’avons rien à attendre de ce gouvernement, qui a traité les retraités d’égoïstes et de privilégiés et qui a diminué leurs pensions. Nous poursuivrons nos mobilisations, avec les actifs, pour le « vivre ensemble » entre générations, pour la solidarité, les services publics, notre système de santé avec l’hôpital public, nos retraites solidaires... qu’une minorité privilégiée veut mettre à mal pour accaparer toujours plus de richesses.