Nous, usagers de l’hopital

N ous avons, chacune et chacun, séjourné dans un hôpital, pour quelques heures, pour quelques jours, voire plus longtemps...

Nous avons vu ces dernières années, bien avant la survenue du Covid­19, La professionnalité empêchée dont le personnel soignant est victime ; l’organisation par le tableur Excel de la structure hospitalière a empêché de faire du bon travail ;

­Telle infirmière qui ne peut aller jusqu’au boutdes gestes qu’elle devrait faire, qu’elle souhaiterait faire, car la « gestion » pousse à faire plus vite ;

­ Les paroles, les phrases échangées « à l’économie », car il y a beaucoup à faire, beaucoup de patients, et pas assez de personnel. Plus assez de temps, donc, pour simplement, parler, dire tout ce qu’on devraitdire, voir tout ce qu’il y a à voir ;

­ Tel médecin, toujours de bonne humeur, et legestionnaire lui demandant des comptes, comme si la santé se pesait sur une balance commerciale ;

­ Tel patient, attendant depuis six heures, aux urgences, grimaçant de douleur, qu’on débloque sa vessie et ses reins gonflésd’urine ;Etc...

Les exemples n’en finissent plus, ET NOUS SOMMES INDIGNÉS, FACE À UNE TELLE DÉSORGANISATION DE LA SOCIÉTÉ !!!

NOUS SAVONS CE QUI POUSSE À UN TEL DÉMEMBREMENT :

Ce n’est pas l’ARS, ou le Gouvernement, les hauts-fonctionnaires, les députés, les sénateurs, CE SONT LES PENSEURS, CEUX-LÀ MÊME QUE MACRON, LEUR SERVITEUR, EST ALLÉ CHERCHER : CES ÉCONOMISTES DESTRUCTEURS DE LA VIE, CEUX QUI GRENOUILLENT DANS CERTAINES FONDATIONS, DANS CERTAINS CABINETS INTERNATIONAUX.

Le débat ne doit pas être écartelé entre Science d’une part et Politique de l’autre. Le débat doit poser le rôle de la science au sein d’une organisation politique vraiment démocratique. La science doit travailler pour répondre à la demande sociale, et non aux orientations des structures financières.

NOUS DÉFENDONS ICI, LE DROIT À ÊTRE SOIGNÉ CORRECTEMENT, À LA HAUTEUR DES CONNAISSANCES MÉDICALES RECONNUES, QUI ONT FAIT LEURS PREUVES.

NOUS DÉFENDONS ICI, LE DROIT DES SOIGNANT.E.S À TRAVAILLER BIEN, SELON LEUR CONSCIENCE, SELON LEURS VALEURS NON MARCHANDES, ET PAS POUR « TENIR » UN BUDGET !!!

LA PENSÉE COMPTABLE DOIT ÊTRE JETÉE HORS DES SERVICES DE SOIN, DES SERVICES PUBLICS.

Nous ne dénonçons pas seulement la LOLF (loi organique des lois de finances) de Jospin et de Fillon, la RGPP (révision générale des politiques publiques) de Sarkozy, la MAP (modernisation de l’action publique) de Hollande,

… mais toute la « NOUVELLE GESTION PUBLIQUE1 » française, liée au MÉCANISME EUROPÉEN DE STABILITÉ, qui anime les mauvais serviteur d’un ÉTAT qui devrait être au service du peuple, et non de la finance internationale.

LES CONDITIONS DE TRAVAIL, LA QUALITÉ DU TRAVAIL, L’ESPÉRANCE DE VIE EN BONNE SANTÉ NE DOIVENT PLUS DÉPENDRE DES DÉCISIONS DE CES GENS LÀ.

SI NOUS AVONS ÉTÉ CAPABLE DE CONSTRUIRE UNE VRAIE SÉCURITÉ SOCIALE PAR LE PASSÉ, LE CHANTIER DOIT ÊTRE AUJOURD’HUI REVU SELON NOS PROPRES ASPIRATIONS.

Si ces propos vous touchent, si vous souhaitez en discuter plus longuement ou simplement dire votre accord ou désaccord, vous pouvez appelerce numéro : 06 67 28 81 28