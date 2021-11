Nouveau variant, levons les brevets sur les vaccins anticovid !

La deuxième conférence de l’OMC qui devait s’ouvrir à Genève et qui avait à son ordre du jour la demande de l’Afrique du Sud et de l’Inde de la levée des brevets sur les vaccins, traitements, et tests covid, est reportée, victime du variant omicron, et des restrictions d’entrée.

Elle devait être marquée par de nombreuses mobilisations le 30 novembre, à Genève et partout dans le monde, notamment en France dans plus de 13 villes. Non seulement ces mobilisation doivent être maintenues, mais au contraire elles doivent se nourrir de cette urgence sanitaire et de l’émergence du nouveau variant !

6,5 milliards de vaccins. Seulement 2,5% pour l’Afrique !

Le monde doit aider l’Afrique australe, non en bloquant les frontières, mais en levant les brevets pour vacciner au plus vite sa population.

C’est pourquoi nous vous donnons rendez-vous le 30 novembre

30 novembre, en France

Paris 18h Place de la Bourse

Lille 18h Place de la République

Rouen 18h Théâtre des Arts, station Teor

Périgueux 18h Esplanade du palais de Justice

Toulouse 17h30 Préfecture St Etienne

Sarlat 18h Place de la petite Rigaudie

Châlette sur Loing 18h30 Place de la République

En attente et sous réserve, St Affrique-Mende et Metz

30 novembre, Suisse

Genève

Conférence de presse internationale, 9h café Ariana, Rue de Montbrillant 83, 1202 Geneva ( Frank Prouhet pour le collectif Brevet sur les vaccins anti-covid, stop ! Réquisition ! Julie Ferrua pour l’Union Syndicale Solidaires, Vladimir Nieddu pour Peoples’ health Movement seront là avec plus de 70 délégué-es internationaux d’ONG, associations, syndicats, élu-es, partis…)

Suivie d’une action

Manifestation 17h30 Place Lise Girardin (près Gare) avec flambeaux

Mobilisations aussi à Vienne, Bruxelles, Dublin, Belfast, Londres, Madrid, Barcelone, Toronto, Chicago, New-York, Washington, Portland, San Francisco, Melbourne, Sydney, Jakarta, Cape Town…

Pour en savoir plus https://nov30noprofitoncovid.com/

Pour nous contacter : brevetsvaccinscovidrequisition@gmail.com

Pétitions

https://noprofitonpandemic.eu/fr/

https://www.wesign.it/.../brevets-s...

article de Frank Prouhet, France, Collectif Brevets sur les vaccins anti-covid, stop. Réquisition. 26 novembre 2021