Soirée débat organisée par SUD éducation ,

« PENSER UNE ÉCOLE COMMUNE, ÉMANCIPATRICE ET DÉMOCRATIQUE »

MARDI 28 JANVIER

à 18H00 Salle Victor Hugo (Sous le Auchan nord)

à Clermont-Ferrand

avec Laurence De Cock (essayiste et historienne, professeur agrégée d’histoire-géographie et chargée d’enseignement à l’université. )