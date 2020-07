PERSONNEL DE CMG EN GRÈVE : DÉCONFINÉ MAIS PAS RÉSIGNÉ !

Le 9 juillet 2020

Cher-es collègues, cher-es client-es, que diriez-vous de travailler pour une boîte où :

un an après avoir réduit votre temps de travail et votre salaire, on veut vous supprimer vos tickets restaurant,

on vous refuse l’accès aux installations sportives pour préparer vos cours et vos séances tout en vous demandant de vous inscrire à la concurrence,

on vous refuse la prise de vos congés payés.

Que diriez-vous si votre patron, qui se vante de pratiquer un management « familial » et de diriger une entreprise « humaniste » :

après avoir signé un engagement, visant à vous reprendre s’il vend votre club, revient sur sa promesse,

annonce dans les médias (BFMTV du 12 avril 2020) qu’il paye ses salarié-es à 100 % pendant le confinement pour ensuite réclamer les sommes « avancées », parfois pour un montant de 16 euros.

Dans cette même entreprise, après le confinement et en dépit du soutien de l’Etat via le chômage partiel, on en vient à licencier de nombreux salarié-es sur des prétextes insignifiants : malheureusement, c’est l’entreprise de demain que veut construire la direction de Ken Group/ CMG SC !

C’est pourquoi, en nous mobilisant ce jour, nous disons stop à ces dérives. Il en va de l’avenir de nos clubs, des services que nous vous proposons et de nos métiers !