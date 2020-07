POUR UN ÉTÉ REVENDICATIF

Le 6 juillet 2020

Le nouveau Premier Ministre, Monsieur Jean Castex, a donné le ton : la réforme de l’assurance chômage, suspendue en raison du coronavirus, est à nouveau sur la table tout comme celle des retraites. Les employeurs veulent restaurer les profits perdus pendant l’épidémie, via la mise en place d’Accords de Performance Collective (APC), qui permettent de baisser nos salaires, d’augmenter notre temps de travail, voire les deux en même temps sinon... c’est la porte !

Chaque jour ou presque est marqué par l’annonce de plans de licenciements collectifs, en particulier dans l’habillement, alors que les entreprises sont pourtant soutenues financièrement par l’Etat, pendant et après le confinement via la prise en charge du chômage partiel et des prêts

Face à cette situation, pas d’autres solutions que de se mobiliser et pas en ordre dispersé. C’est pourquoi nous appelons à participer aux manifestations suivantes :

jeudi 9 juillet à 10 h au centre commercial Italie 2 (M° Place d’Italie) à l’initiative de la CGT Commerce,

mardi 14 juillet à 14 h, à l’initiative entre autre de SUD Santé Sociaux, pour un défilé des ’premiers de corvées’ de République à Bastille.

L’été sera aussi bien rempli comme nous portons devant les Prud’hommes le non-paiement du droit de retrait à Amazon, la contestation des licenciements intervenus à New Look l’an dernier et les modalités discriminatoires de versement de la prime Covid à Monoprix.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances même si elles ne seront cette année pas comme les autres et vous donnons également rendez-vous à la rentrée pour écrire ensemble une nouvelle page du monde d’après... qui ne ressemble pas à celui d’avant !

