PREMIER MAI : un jour pas comme les autres

Le 26 avril 2021

Nous fêterons samedi prochain, de manière déconfinée contrairement à l’an dernier, la journée internationale des travailleurs/euses dont l’origine remonte au 19ème siècle, symbole de la revendication de la limitation du temps de travail (sur Paris, la manifestation partira à 14 h de République à Nation).

Le 1er mai est, depuis 1948, le seul jour férié et chômé de notre calendrier. En application du Code du travail :

les salarié-es ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage,

ceux et celles qui doivent travailler ce jour-là, en raison de la nature de l’activité de l’entreprise ou du service qui ne permet pas de l’interrompre (exemples : restauration, santé), ont droit à une majoration de salaire de 100 %.

Trop souvent, les employeurs du commerce, en particulier les supérettes, bafouent ce droit : n’hésitez pas à nous faire remonter, avant et après cette date, les preuves que le magasin en question fait travailler illégalement son personnel (affichage au public, plannings de travail et tickets de caisse) de sorte d’agir judiciairement et auprès de l’inspection du travail.

Pour le passage aux 32 heures, la limitation du travail dominical et de nuit, la fin du temps partiel imposé, la lutte contre les discriminations, l’amélioration des conditions de travail dont la prise en compte du risque pandémique comme nous l’avons imposé à Amazon, rejoins notre syndicat de lutte affilié à l’Union syndicale Solidaires, qui regroupe les syndicats SUD-Solidaires de différentes branches (Poste, Rail, RATP, associations, étudiant-es etc.).

Permanence juridique

Chaque lundi* de 13h à 17h au 7 rue Vicq d’Azir Paris 10e

SUD Commerces et Services Francilien -Solidaires

7 rue Vicq d’Azir 75010 Paris

Téléphone : 09 71 31 70 28

Mail : sudcommercefrancilien@gmail.com