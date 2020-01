PROJET DE RÉFORME DES RETRAITES : Rien de changé, ne lâchons rien jusqu’au retrait !

Depuis le 5 décembre, un mouvement de grève historique s’est enclenché dans de nombreux secteurs professionnels. Plus d’un mois plus tard, le niveau de grève et des manifestations, les actions menées par les grévistes et le soutien de la population restent intacts, malgré la répression envers les grévistes et la communication mensongère du gouvernement. Pas étonnant : tout le monde a bien compris que ce projet n’a pas d’autres objectifs que de nous faire travailler plus longtemps, de baisser les pensions et d’ouvrir la voie à la retraite par capitalisation.

En Lorraine, les manifestations de jeudi 16 étaient encore massives. Toute la semaine les actions se sont multipliées : péage gratuit, les profs lancent leurs cartables, rectorat de Nancy occupé, spectacle des danseur·euses du ballet de Lorraine en pleine manifestation, lycées bloqués, partiels annulés, des AG interprofessionnelles qui rassemblent des centaines de grévistes, décident d’actions, animent les manifestations, ouvrent des caisses de grève, organisent des soirées de soutient… et c’est comme ça dans tout le pays.

Cette mobilisation est historique !

L’intersyndicale nationale nous appelle à une nouvelle semaine forte en mobilisation avec notamment trois jours successifs : des actions le mercredi 22, des manifestations nocturnes le 23, et une journée massive de grève générale, blocages et manifestations le 24.

Dans tous les secteurs, entreprises et services qui n’ont pas encore rejoint la mobilisation, répondons à cet appel ! Mobilisons nos collègues et notre entourage dès lundi 20, rejoignons les AG interprofessionnelles et soyons en grève et aux rendez-vous indiqués ci-dessous.

Prochains RV :

Lundi 20 :

Nancy : 7h30, piquet de grève et coup médiatique devant le lycée Chopin pour dénoncer les E3C (et la réforme des retraites) // 11h30, tractages Restaurants universitaires (lieu à venir)

: 7h30, piquet de grève et coup médiatique devant le lycée Chopin pour dénoncer les E3C (et la réforme des retraites) // 11h30, tractages Restaurants universitaires (lieu à venir) Metz : 8h, tractage au rond point devant le lycée Cassin

Mardi 21 :

Nancy : Matin tôt, tractage CLSH // 12h, AG interpro (Amphi A042)

: Matin tôt, tractage CLSH // 12h, AG interpro (Amphi A042) Metz : 7h30, tractage à la cité administrative

: 7h30, tractage à la cité administrative Sarreguemines : 18h, réunion publique à la maison des syndicats

Mercredi 22 :

Nancy : 14h30, Les profs jettent leur sac, DSDEN (54 rue d’Auxonne) // 19h, Projection de ’Toutes solidaires’, fac de Lettres, A42, suivie d’un débat.

: 14h30, Les profs jettent leur sac, DSDEN (54 rue d’Auxonne) // 19h, Projection de ’Toutes solidaires’, fac de Lettres, A42, suivie d’un débat. Metz : 6h45, tractage RDV place Mondon // 12h, tractage devant la salle Fabert

: 6h45, tractage RDV place Mondon // 12h, tractage devant la salle Fabert Thionville : 6h45, tractage RDV au pont des alliés

: 6h45, tractage RDV au pont des alliés St-Avold : 6h45, tractage RDV au rond-point de la plateforme

Jeudi 23 :

Nancy : 17h30, Manifestation aux flambeaux, rdv à l’Obélisque Place Carnot

: 17h30, Manifestation aux flambeaux, rdv à l’Obélisque Place Carnot Longwy : 18h30, Marche aux flambeaux (RDV Place Darche puis départ Porte de France)

: 18h30, Marche aux flambeaux (RDV Place Darche puis départ Porte de France) Metz : 17h, Retraites aux flambeaux, rdv place Mzelle devant le siège du MEDEF

: 17h, Retraites aux flambeaux, rdv place Mzelle devant le siège du MEDEF Sarreguemines : 17h, Retraites aux flambeaux, rdv centre-ville

Vendredi 24 :

Grosse journée de grève et de manifestation, lieux et horaires à venir

Metz : à partir de 8h, rdv à la fac pour aider à débrayer les étudiant·e·s // 14h, manif départ place de la gare

: à partir de 8h, rdv à la fac pour aider à débrayer les étudiant·e·s // 14h, manif départ place de la gare Epinal : 14h, manif départ préfecture

Les rendez-vous seront mis à jour au fur et à mesure sur cette page.