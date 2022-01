https://www.facebook.com/events/1053282445241736

======================================

20 janvier 18h30 heure de Paris : Webinaire "Don’t Buy into Occupation - Un appel des syndicats européens" avec traduction en français et en espagnol !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDUZCGSXrgvgOXuVdkxDaowk0rc0QhNIaG582TFxeovKmliA/viewform

Avec :

Maha Abdallah (Cairo Institute for Human Rights) ;

Un travailleur palestinien dans une colonie illégale ;

Ingunn Eriksen - Fagforbundet (Norwegian Union of Municipal and General Employees) ;

Ouvrier de la compagnie ferroviaire CAF, impliqué dans la construction du tramway de Jérusalem ;

Koen Vanbrabandt – président d’ETUN Palestine.

Modération : Liz Wheatley, présidente du comité international d’UNISON

=======================================

Qu’est-ce que cela représente pour un Palestinien de travailler dans une colonie israélienne illégale ?

Comment les entreprises commerciales et les institutions financières européennes soutiennent-elles les colonies israéliennes illégales ?

Comment votre syndicat peut-il organiser une campagne de désinvestissement réussie ?

Il est temps de mettre fin à l’exploitation des travailleurs palestiniens !