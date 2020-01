Palestine : encore un faux « plan de paix »

Le 28 janvier, Trump et Netanyahou ont présenté un énième « plan de paix » censé régler la question des relations entre Israël et Palestine. S’il envisage la création d’un Etat palestinien dans les 4 ans, et encore, sous conditions, donc de façon très hypothétique, il attribuerait la part du lion à Israël en matière de partage des territoires. En effet, ce plan vise en réalité à consacrer l’annexion illégale de territoires palestiniens occupés par l’Etat d’Israël dans la vallée du Jourdain. Le très hypothétique futur Etat Palestinien se verrait ainsi dépouillé d’une partie de ses territoires et accès aux ressources. En réalité, on peut estimer que ce plan consacre la colonisation illégale des territoires palestiniens et prétend la normaliser au plan international. Qui plus est, la Palestine se verrait privée de sa capitale Jérusalem, et se voit cyniquement proposer Abu Dis pour la remplacer, ville de Cisjordanie occupée où Israël déverse ses ordures. Tout un symbole...

Comment un tel plan pourrait-il être acceptable pour les Palestinien-nes, d’une part, et pour la communauté internationale d’autre part ? En tous cas, ce plan tout à l’avantage d’Israël au détriment des Palestinien-nes convient parfaitement à l’ami des dictatures partout dans le monde (Algérie, Chine, Arabie Saoudite...), Emmanuel Macron, qui s’est empressé de « saluer les efforts du président Trump ».

L’Union syndicale Solidaires dénonce cette mascarade et exige l’application du droit international et des nombreuses résolutions de l’ONU qui condamnent la colonisation constante des territoires palestiniens.

Elle réaffirme sa solidarité avec le peuple palestinien, son soutien et son aide aux organisations syndicales palestiniennes membres du Réseau syndical international de solidarité et de lutte présentes dans les luttes décidées par les travailleurs-euses de Palestine. Elle continuera à dénoncer le blocus de Gaza et ses conséquences catastrophiques pour les populations qui le subissent, à l’heure où l’urgence humanitaire s’accentue.