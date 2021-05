(Paris) Le collectif Réquisitions repasse à l’action à Paris dimanche 30 mai

Manifestation à 15h à Père Lachaise, puis installation Place de la République

(Manifestation déclarée)

Les annonces de la Ministre déléguée au Logement E. Wargon, relatives à la fin de la trêve hivernale ne permettent pas de sortir de la rue toutes les personnes qui y vivent encore et trouvent porte close au 115, en violation de la loi. En effet, il s’agit de stabiliser les 200 000 places d’hébergement actuelles jusqu’aux présidentielles. Quid des nombreuses personnes encore à la rue que nous rencontrons chaque jour ?

L’insuffisance dramatique de logements sociaux ne permet pas de désengorger massivement les places d’hébergement coûteuses, mieux que la rue certes, mais très difficiles à vivre dans la durée.

Qu’attend le gouvernement pour ordonner l’application de la loi de réquisition, alors que 3,1 millions de logements son vacants, selon l’INSEE, soit 1 million de plus qu’il y a 10 ans ?

Les expulsions locatives vont reprendre de plus belle car la baisse des APL conjuguée à la hausse des loyers et à la baisse des revenus induite par la crise sanitaire et sociale alimentent le "sans abrisme", tout comme les guerres militaires, économiques et le dérèglement climatique poussent à l’exil ...

C’est pourquoi le collectif Réquisitions qui s’étend à d’autres villes, manifestera le WE prochain aux côtés des locataires, des mal logé·e·s, des salarié·e·s ou non, des organisations qui les défendent, pour demander notamment :

l’arrêt des expulsions, des remises à la rue, des coupures d’énergie ;

le respect du droit à un logement stable, décent, abordable et écologique pour touTEs ;

l’application des lois qui protègent contre les conséquences de la spéculation, notamment la loi de réquisition, le droit à l’hébergement jusqu’au relogement, la loi DALO ... ;

le respect des droits fondamentaux.

A Paris, la manifestation se déroulera dimanche 30 mai, à partir de 15h à Père Lachaise. Elle se rendra à République.

Plusieurs centaines de sans abri participant au cortège réclameront à l’arrivée de la marche le respect de leur droit à un hébergement, et attendront le temps qu’il faudra à République, avec l’appui du collectif Réquisitions, d’être pris en charge.

https://www.facebook.com/events/179994007259352

https://www.collectifrequisitions.fr/

Un toit c’est la loi !