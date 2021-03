Partout dans le monde, ce 8 mars, des millions de femmes et minorités de genre se lèvent, se soulèvent, debout !

Aujourd’hui, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, plus de 150 rassemblements et manifestations ont eu lieu partout en France, rassemblant ainsi des dizaines de milliers de personnes.

Dans le monde, ce sont des centaines de milliers de femmes et minorité de genre qui se sont rassemblé-es pour revendiquer l’égalité des droits et la fin des violences sexistes et sexuelles.

Pour Solidaires, ce 8 mars où les « premières de corvées » étaient à l’honneur, marque une étape importante pour porter nos revendications féministes : en matière d’égalité professionnelle (égalité salariale, revalorisation des carrières à prédominance féminine), de lutte contre les violences faites aux femmes (il nous faut un milliard pour une vraie politique de lutte) ou de combat contre les stéréotypes, l’éducation sexiste, et la mainmise sur nos corps. Il est temps de mettre un terme au patriarcat !

Néanmoins cette journée a été entachée par des interdictions à manifester ou à se rassembler comme à Madrid ou encore dans certaines villes de France qui avaient prévu de se réunir en fin de journée. Solidaires alerte sur le risque de répression et de violences contre des femmes et minorités de genre qui pourrait avoir lieu aujourd’hui. Comme à Toulouse vendredi soir, les décisions étatiques, les répressions policières ne nous feront pas taire !

Nos corps, Nos droits, Nos vies, Nos libertés !



Le dossier de Solidaires sur le 8 mars 2021 :

https://solidaires.org/Journee-internationale-de-lutte-et-de-greve-pour-le-droit-des-femmes