Pay your workers - Enseignes et distributeurs d’habillement : payez vos travailleur·euse·s.

Des millions d’ouvrier·e·s du textile dans le monde sont licencié·e·s et non payé·e·s depuis la pandémie de Covid-19. Ils et elles subissent en première ligne les arrêts de commandes par les enseignes d’habillement. Ces dernières retrouvent le chemin des profits, et leur refusent leur droit à recevoir leurs salaires complets.

Le Collectif "Ethique sur l’étiquette", dont l’Union syndicale Solidaires est membre, a lancé la campagne Pay Your Workers pour demander aux multinationales de payer les travailleur·euse·s.

Découvrez la campagne : https://ethique-sur-etiquette.org/Enseignes-et-distributeurs-d-habillement-PayYourWorkers-184

Signez la pétition : https://ethique-sur-etiquette.org/PayYourWorkers

La vidéo de campagne est à retrouver sur :