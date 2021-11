Un communiqué des organisations de Solidaires qui interviennent dans le secteur de l’animation (Asso, Sud Culture et médias et SUD Santé sociaux) suite à la rencontre avec la secrétaire d’Etat chargée de la jeunesse et de l’engagement, et qui appelle les salarié-es de ce secteur à participer à la grève du 19 novembre dans l’animation.