Sauvons les abeilles et les agriculteurs : C’est une initiative d’organisations européennes dont Générations Futures et la Confédération Paysanne sous la forme d’une ICE "Initiative Citoyenne Européenne" qui si elle obtient 1million de signatures oblige la commission européenne à porter le sujet de l’ICE à son agenda et de répondre à :

L’abandon de l’utilisation des pesticides de synthèse.

Des mesures de rétablissement de la biodiversité.

Un soutien aux agriculteurs dans la nécessaire transition vers l’agroécologie.

L’ICE est dans la dernière ligne droite puisqu’elle se fini le 30 septembre. Il reste à collecter près de 250 000 signatures au niveau européen. C’est possible !

Signez faites signer cette pétition : https://www.savebeesandfarmers.eu/fra/