Pétition pour défendre le rôle et les missions de l’archéologie préventive

Une pétition a été lancée pour demander le retrait du décret du 8 avril qui accorde des droits de dérogation élargis aux préfets, ce qui fait des dangers graves à l’archéologie préventive et montre la tentation forte de sacrifier le patrimoine et la protection des vestiges au nom de la relance de l’économie et surtout de la recherche du profit à tout prix.

Elle est consultable ici

Dans la suite de son communiqué du 15 avril sur ce sujet, SUD Culture Solidaires appelle à la signer le plus largement possible et à la diffuser.