Depuis le 1er juin et dans le cadre du plan de soutien aux entreprises du secteur touristique, restauration, culture et évènementiel, une augmentation du plafond journalier des tickets restaurants est prévue : le plafond journalier des tickets restaurants sera augmenté de 19 à 38 € et leur utilisation sera autorisée les week-ends et jours fériés, à partir de leur date de réouverture et jusqu’à la fin de l’année 2020 et uniquement dans les restaurants.