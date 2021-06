Communiqués

Le collectif Plus Jamais Ça (regroupement syndical et associatif dont est membre Solidaires) va se rendre jeudi 24 à la Coop des masques (Côtes d’Armor).

Le 26 mars 2020, en pleine crise sanitaire du coronavirus, Solidaires Côtes d’Armor dénonçait le scandale de la fermeture de l’usine Honeywell de Plaintel et lançait l’idée de créer une SCIC, pour relancer un site industriel de fabrication de masques sanitaires. Très vite des syndicats et des associations du département, Attac, CGT, Confédération paysanne et FSU notamment, rejoignent l’idée et portent le projet.

Un an après, la coopérative fonctionne et produit des masques.

Pour reprendre la main sur les choix productifs et l’organisation du travail, il faut multiplier les expériences de gestion directe des entreprises par les travailleur·euse·s et les collectivités (publiques ou associatives) concernées par leur activité. On peut poser et organiser différemment l’accès au capital nécessaire pour les entreprises que via des grands investisseurs capitalistes !

Aux côtés des ouvrier·e·s de l’usine Honeywell de Plaintel, l’intersyndicale CGT, FSU et Solidaires des Côtes-d’Armor et les associations ont soutenu la création à Grâces, près de Guingamp, de la « Coop des masques, bretonne et solidaire ».

Nous le revendiquons, il faut une véritable politique publique nationale et européenne de soutien aux initiatives de ce type, démocratiques, écologiques et solidaires.

Contact presse : Juliette Vella 06 72 10 49 54

Rendez-vous le jeudi 24 juin à Grâces

11, route de Kerbost ZI de Grâces 22200 Grâces

Programme :

11h-12h15 Visite de l’usine et discussion avec les salarié·e·s avec des représentant·es des coopérant·es

12h15-12h45 Prises de parole / conférence de presse Plus Jamais Ça

12h45- 13h45 Repas convivial avec les salarié·es

en présence de salarié·es de la coop, de Guy Hascoët président de la coop, des organisations syndicales et associatives locales et de Khaled Gaiji et Alma Dufour (Les Amis de la Terre France), Marie Buisson (CGT), Nicolas Girod (Confédération paysanne), Benoit Teste (FSU), Cédric Gervet (Greenpeace France), Murielle Guilbert et Simon Duteil (Union syndicale Solidaires)