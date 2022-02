Plus que jamais : NON à la guerre en Ukraine - Condamnation de l’attaque militaire de la Russie contre l’Ukraine

Dès aujourd’hui mobilisons nous toutes et tous partout en France pour la Paix avec trois temps forts le samedi 26 février, le mercredi 2 mars 2022 et le samedi 5 mars 2022.

A l’initiative du collectif national des marches pour la paix, un appel national inter organisations qui regroupe aujourd’hui 45 organisations a invité , dès le 12 au développement d’actions partout en France sur les mots d’ordre suivants :

« Non à la guerre en Ukraine ; la guerre n’est jamais la solution, oui à une solution politique négociée ».

Voir texte https://www.mvtpaix.org/wordpress/appel-national-inter-organisations-non-a-la-guerre-en-ukraine/

Au vu des derniers évènements, en particulier de la reconnaissance le 21 février par la Russie de l’indépendance des Républiques autoproclamées de Donetsk et Lougansk à l’Est de l’Ukraine, et des actions militaires lancées par la Russie ce 24 févier, le collectif national des marches pour la paix réaffirme son appel aux mobilisations les plus larges partout en France pour la voix du dialogue et de la paix, pour une solution politique et négociée sur la base de l’appel inter organisations ci-dessus, dès aujourd’hui et avec 3 temps forts : le samedi 26 février , le mercredi 2 mars et le samedi 5 mars 2022.

A Paris, le jeudi 24 février 2022

Le collectif national des marches pour la paix