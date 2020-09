Plus que jamais, les évaluations nationales ne doivent pas avoir lieu  !

Depuis des années, les évaluations nationales imposées par le ministère ont été largement critiquées que se soient au niveau de leur contenu, de leur forme de passation, ou encore de l’utilisation des données et leur stockage sur les serveurs d’Amazon. De nombreuses et nombreux enseignant-e-s se sont mobilisé-e-s contre ces évaluations et SUD éducation les a toujours soutenu-e-s.

[-Signez la pétition intersyndicale→https://la-petition.fr/les-evaluations-ne-doivent-pas-avoir-lieu]

Lire le tract en PJ et ci-dessous