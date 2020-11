Pour la libération d’Alhassane

MAJ : Alhassane libéré !

Grâce à la solidarité et la mobilisation, Alhassane a été libéré ce mercredi 17 novembre vers midi.

La lutte paye. On lâche rien ! ✊

CONTRE LES ARRESTATIONS DES ÉTUDIANT·E·S ÉTRANGÈR·E·S, LIBÉREZ ALHASSANE !

Nous venons d’apprendre l’arrestation par la Police aux Frontière d’Alhassane

SOUARE, étudiant en droit à l’Université Clermont Auvergne et militant syndicaliste

à l’UNEF Auvergne.

Nous dénonçons cette situation, apportons notre soutien à notre camarade

et demandons sa libération immédiate ainsi que sa régularisation.

D’année en année, les conditions d’accueil, de vie et d’études des étudiant·e·s

étranger·ère·s se dégradent à vive allure à cause d’une politique d’accueil défaillante

et indigne qui n’a d’autre objectif que de trier socialement les étudiant·e·s.

L’extrême précarité de ces étudiant·e·s ne leur permet pas de vivre et d’étudier

correctement.

Nous condamnons fermement l’arrestation de notre camarade et refusons

son transfert en centre de rétention, nous demandons sa libération immédiate

et appelons l’ensemble des forces syndicales, politiques et associatives à

réagir.

Nous appelons également à un rassemblement mardi 17 novembre à 13h

devant la préfecture du Puy-De-Dôme.

SIGNATAIRES : Union départementale CGT, CGT Éduc’action 63, Union syndicale Solidaires 63, SUD Éducation 63, SUD PTT 63, FSU 63, SNASUB-FSU 63, SNESIP-FSU 63, UNEF Auvergne, RESF 63, Cimade Auvergne-Rhône-Alpes, AFPS 63, Libre Pensée 63, Q.U.E.E.R, LieU’topie, Paroles de Bibs, France Insoumise 63, NPA 63, Europe Écologie Les Verts 63, Parti socialiste 63

Ils vivent ici, ils restent ici

En ligne sur mobilizon, facebook, twitter.

Télécharger le modèle d’attestation de déplacement dérogatoire pour rejoindre le rassemblement :