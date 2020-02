Pour nos retraites, on ne lâchera pas !

[En fin d’article les RV, AG, tractages, actions, caisses de grève...]

En ce début de février, les mobilisations étaient encore massives dans toute la France et en Lorraine. Enseignant·es et Lycéen·nes sont toujours et plus que jamais dans l’action, malgré la répression, contre le projet de réforme des retraites et les contre-réformes éducatives. Les salarié·es des transports se préparent à repartir à l’offensive,comme à la RATP dès le 17 février. Les facs bouillonnent, comme celles de Nancy qui ouvrent leurs portes pour faire de l’éducation populaire les 13 février et 5 mars.

De son côté, le gouvernement ne communique même plus, il est seul contre tous. Après avoir été désavoué par le très modéré Conseil d’État, c’est au tour du collectif Nos retraites de démonter un par un les cas types du gouvernement, démontrant qu’une majorité de travailleur·euses seraient perdant·es par rapport au système actuel, et enfin, aux salarié·es de la direction générale de l’INSEE de publier, après la première, une seconde note démontrant que le système actuel peut être financé et même amélioré.

Dans tout le pays, les femmes ont compris qu’elles seront les premières victimes de cette réforme. Les cortèges et happening féministes se multiplient, comme le 6 février à Metz et à Nancy. C’est la raison pour laquelle, partout, les

organisations syndicales s’attellent à préparer un 8 mars, journée internationale pour les droits des femmes, puissant. SUD-Solidaires sera bien évidemment au rendez-vous !

En attendant, et malgré les vacances scolaires, nous répondrons présent·es à l’appel intersyndical à poursuivre la mobilisation et nous serons

TOUTES ET TOUS DANS LA RUE LE 20 FÉVRIER !

Nous irons jusqu’au bout !

Appel à constituer à Nancy un cortège de tête féministe

Les prochains rendez-vous : Jeudi 20 février : Nancy : 11h AG interpro, fac de Lettres, salle A033 13h30 Manifestation départementale, Place de la République (appel à constituer un cortège de tête féministe)

: Metz : 14h Manifestation départementale, Parvis de la gare

: 14h Manifestation départementale, Parvis de la gare Epinal : 14h Manifestation départementale, quai de Dogneville

: 14h Manifestation départementale, quai de Dogneville Bar-le-Duc : 14h Manifestation départementale Gare SNCF

: 14h Manifestation départementale Gare SNCF Verdun : 9h30 Manifestation Parking du 8 mai

: 9h30 Manifestation Parking du 8 mai Commercy : 17h Manifestation Place du Château Jeudi 28 février : Nancy : 18h à 22h Atelier de préparation du 8 mars (panneaux, banderoles, répétition de chorégraphie, auberge espagnole..., MJC des 3 Maisons. Jeudi 5 mars : Nancy : Toute la journée : Université ouverte sur les campus Lettres et science : rencontres débats, discussions... Samedi 7 mars : Metz : 20h Marche nocturne féministe, île du saulcy, Bâtiment Simone Veil (EVENEMENT NON MIXTE, réservé aux FEMMES cis et trans)

: 20h Marche nocturne féministe, île du saulcy, Bâtiment Simone Veil (EVENEMENT NON MIXTE, réservé aux FEMMES cis et trans) Nancy : 15h Rassemblement pour les droits des femmes (diffusion de tracts, chorégraphie, etc...), Place Charles III Soire de soutien à la caisse de grève MJC des 3 maisons (détails à venir)

: Dimanche 8 mars : Nancy : 10h30 Manifestation pour les droits des femmes, départ place Simone Veil vers Pépinière pour pique nique revendicatif, avec prises de paroles, chorégraphie etc... Du lundi 9 au vendredi 13 mars (à confirmer) : Pour nos retraites, roulons vers l’Assemblée Nationale. L’idée est de joindre Nancy à l’Assemblée Nationale à vélo via un cortège de grévistes, de retraité.e.s et de manifestant.e.s (> Voir ici...) : 1ère étape : lundi 9 mars : Nancy-Commercy : 60 kilomètres

2ème étape : mardi 10 mars : Commercy-Joinville : 63 kilomètres

3ème étape : mercredi 11 mars : Joinville-Troyes : 97 kilomètres

4ème étape : jeudi 12 mars : Troyes-Provins : 85 kilomètres

5ème étape : vendredi 13 mars : Provins–Assemblée nationale 102 kilomètres Les rendez-vous seront mis à jour au fur et à mesure sur cette page.

Caisses de grève : Toutes les infos ici...