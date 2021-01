Première Partie : UNE DÉCLARATION… POUR LA VIE....

1er janvier 2021

Aux peuples du monde :

Aux personnes qui luttent sur les cinq continents :

Frères, sœurs, froeurs, compañer@s :

Durant ces derniers mois, nous avons pris contact entre nous de différentes manières. Nous sommes des femmes, des lesbiennes, des gays, des bisexuels, des transgenres, des travestis, des transsexuels, des personnes intersexes, des queers et d’autres encore, hommes, groupes, collectifs, associations, organisations, mouvements sociaux, peuples originaires, associations de quartier, communautés et un long etcetera qui nous donne une identité.

Nos différences et les distances entre nous viennent des terres, des cieux, des montagnes, des vallées, des steppes, des déserts, des océans, des lacs, des rivières, des sources, des lagunes, des races, des cultures, des langues, des histoires, des âges, des géographies, des identités sexuelles ou pas, des racines, des frontières, des formes d’organisation, des classes sociales, des capacités financières, du prestige social, de la popularité, des followers, des likes, des monnaies, des niveaux de scolarité, des manières d’être, des préoccupations, des qualités, des défauts, des pours, des contres, des mais, des cependant, des rivalités, des inimitiés, des conceptions, des argumentations, des contre-argumentations, des débats, des différends, des dénonciations, des accusations, des mépris, des phobies, des philies, des éloges, des rejets, des abus, des applaudissements, des divinités, des démons, des dogmes, des hérésies, des goûts, des dégoûts, des manières d’être, et un long etcetera qui nous rend différents et bien des fois nous oppose.

Il n’y a que très peu de choses qui nous unissent :

Faire nôtres les douleurs de la terre : la violence contre les femmes, la persécution et le mépris contre les différentEs dans leur identité affective, émotionnelle, sexuelle ; l’anéantissement de l’enfance ; le génocide contre les peuples originaires ; le racisme ; le militarisme ; l’exploitation ; la spoliation ; la destruction de la nature.

Comprendre que le responsable de ces douleurs est un système. Le bourreau est un système exploiteur, patriarcal, pyramidal, raciste, voleur et criminel : le capitalisme.

Savoir qu’il n’est pas possible de réformer ce système, ni de l’éduquer, de l’atténuer, d’en limer les aspérités, de le domestiquer, de l’humaniser.

S’être engagé à lutter, partout et à toute heure – chacunE là où on se trouve – contre ce système jusqu’à le détruire complètement. La survie de l’humanité dépend de la destruction du capitalisme. Nous ne nous rendons pas, nous ne nous vendons pas, nous ne titubons pas.

Avoir la certitude que la lutte pour l’humanité est mondiale. De même que la destruction en cours ne reconnaît pas de frontières, de nationalités, de drapeaux, de langues, de cultures, de races, la lutte pour l’humanité est en tous lieux, tout le temps.

Avoir la conviction que nombreux sont les mondes qui vivent et qui luttent dans le monde. Et que toute prétention à l’homogénéité et à l’hégémonie attente à l’essence de l’être humain : la liberté. L’égalité de l’humanité se trouve dans le respect de la différence. C’est dans sa diversité que se trouve sa ressemblance.

Comprendre que ce n’est pas la prétention d’imposer notre regard, nos pas, nos compagnies, nos chemins et nos destins qui nous permettra d’avancer, mais la capacité à écouter et à regarder l’autre qui, distinct et différent, partage la même vocation de liberté et de justice.

De par ce qui nous unit, et sans abandonner nos convictions ni cesser d’être ce que nous sommes, nous nous sommes mis d’accord pour :

Premièrement.- Réaliser des rencontres, des dialogues, des échanges d’idées, d’expériences, d’analyses et d’évaluations entre personnes qui sommes engagées, à partir de différentes conceptions et sur différents terrains, dans la lutte pour la vie. Après, chacun continuera son chemin, ou pas. Regarder et écouter l’autre nous y aidera peut-être, ou pas. Mais connaître ce qui est différent, c’est aussi une partie de notre lutte et de notre effort, de notre humanité.

Deuxièmement.- Que ces rencontres et ces activités se réalisent sur les cinq continents. Qu’en ce qui concerne le continent européen, elles se concrétisent durant les mois de juillet, août, septembre et octobre 2021, avec la participation directe d’une délégation mexicaine formée par le Congrès National Indigène-Conseil Indigène de Gouvernement, le Front des Villages en Défense de l’Eau et de la Terre des Etats de Morelos, Puebla et Tlaxcala, et par l’Armée Zapatiste de Libération Nationale. Et que nous aiderons selon nos possibilités à ce qu’elles se réalisent, à des dates postérieures encore à préciser, en Asie, en Afrique, en Océanie et en Amérique.

Troisièmement.- Inviter les personnes qui partagent les mêmes préoccupations et des luttes similaires, toutes les personnes honnêtes et tous les en-bas qui se rebellent et résistent dans les nombreux recoins du monde, à rejoindre, à contribuer, à soutenir et à participer à ces rencontres et activités ; et à signer et à s’approprier cette déclaration POUR LA VIE.

Depuis l’un des ponts de dignité qui unissent les cinq continents.



Nous.

Planète Terre.

1er janvier 2021.

Depuis des recoins du monde divers, disparates, différents, dissemblables, distants et distincts (en art, science et lutte, résistance et rébellion) :

Grecia

Alto a la Guerra contra l@s Inmigrantes

Acción Alternativa para la Calidad de Vida

Acción contra la Regeneración y Gentrificación (AARG !)

Adespotos Athinon : equipo deportivo autogestionado y sin dueño (déspota) de la ciudad de Atenas

Agrupación Ciudadana Autónoma de Icaria

Alterthess, medio alternativo

ΑMOQA Museo de Artes Queer de la ciudad de Atenas

Apoyamos a la Tierra

Αsamblea Αbierta de defensa de la arboleda de Agios Dimitrios (municipio de Ag. Dimitrios, ciudad de Atenas, Grecia)

Αsamblea Αbierta de Samos

Asamblea abierta « siembra »

Asamblea Abierta Contra El Desarollo Verde y La Energia Eólica en la Sierra de Agrafa

Asamblea abierta de anarquist@s de la ciudad de Patras

Asamblea Abierta de Lucha de Toumpa (ciudad de Tesalónica)

Asamblea de la Okupa Prosfygika en la ciudad de Atenas

Asamblea de recepción de l@s zapatistas en la ciudad de Corfú

Asamblea de recepción de l@s Zapatistas en la ciudad de Veria

Asamblea de Resistencia y Solidaridad (Kipseli/Patisia) – parque Chipre y Patision str. (Atenas)

Asamblea En Común, por el Decrecimiento, el Comunalismo y la Democracia Directa

Asamblea libertaria autoorganizada Paliacate Zapatista

Asamblea para la defensa de los espacios públicos y del “Elliniko”

Asociación Anarquista Sabaté Asociación Cultural Ambiental de la península de Mani (Grecia)

Asociación Sindical De Trabajadores En Librerias, Papelerias, Editoriales Y Medios Digitales, De La Diputación De Attica (Atenas)

Asyntaktos Press – journalists movement (ciudad de Tesalónica)

Atenecalling

Autoacción – Colectivο políticο Bonita, Papastathi

Brotes Libres – Colectiva para la expresión y la libertad (ciudad de Tesalónica)

Centro Autónomo de Investigaciones Feministas

Centro social « Respiro di libertà » (ciudad de Tesalónica)

Centro social anarquista antiautoritario Αntipnia Centro Social Libre « Scholio » (Tesalónica)

Chispa de solidaridad con l@s Zapatistas y los Pueblos Indígenas

Chispa de solidaridad con la lucha de l@s zapatistas y los pueblos indígenas

Ciudadanos Despiertos

Ciudades Invisibles

Clandestina- inmigración y lucha en Grecia (Grecia)

Clínica Social Solidaria de Tesalónica (ciudad de Tesalónica – Grecia)

Clínica Social y Farmacia Solidaria de Ilio (municipio de Ilio, ciudad de Atenas – Grecia)

Club de trabajodor@s de Kallithea

Club deportivo Apáleftos (ciudad de Tesalónica)

Club deportivo autoorganizado « Marinos Antypas » (ciudad de Larisa,Grecia)

Club Laboral Nea Smyrni (municipio de Nea Smyrni, ciudad de Atenas-,Grecia)

CoLab House Espacio Cooperativo

Colectiva Anarquista « Círculo del Fuego » (Atenas)

Colectiva Anarquista « Omikron 72 » (Atenas)

Colectiva Anarquista Pueblo-miembro de la federación anarquista

Colectiva por el Anarquismo Social “Negro y Rojo” (Tesalónica- Grecia)

Colectiva por el Comunismo Libertario – “Libertatia” (Tesalónica_ Grecia)

Colectivo « Calendario Zapatista »

Colectivo Anarquista Retroacción

Colectivo Calendario Solidario con l@s Zapatistas

Colectivo comunista libertario “Fiore Nero” (Grecia)

Colectivo de anarquist@s del este (ciudad de Tesalónica)

Colectivo de trabajo »Ser colectivxs »

Colectivo feminista “Sabbat Quema a los ricos, no a la bruja”

Comedor Colectivo EL CHEF (Grecia)

Comité de Lucha contra las minas de oro, (pueblo de Megali Panagia, región de Calcídica, Grecia)

Comunidad Cooperativa de Autosuficiencia “Apo Koinou”

Confrontacion, grupo de comunist@s

Cooperativa »To Kivotio », ciudad de Rethimno – isla de Creta

Cooperativa de Comercio Solidario “SYN ALLOIS”

Cooperativa de trabajador@s VIOME (Grecia)

Cooperativa de Trabajo PAGKAKI (ciudad de Atenas)

Cooperativa Syn-trofi de la ciudad de Rethimno-Creta

Coordinación de Asambleas Vecinales en Atenas (Asamblea Popular Abierta de Peristeri, Asamblea Abierta de residentes de Agia Paraskevi, Asamblea Abierta de residentes de Petralona-Thiseio-Koukaki)

Coordinación de la ciudad de Ioannina para el viaje de l@s zapatistas a Europa

Coordinación de la ciudad de Tesalónica para el viaje de l@s zapatistas a Europa

Coordinación de la ciudad de Volos para el viaje de l@s zapatistas a Europa (Grecia)

Coordinación del Peloponeso para el viaje de l@s Zapatistas

Desobediencia de género

Editorial de extranjer@s (editorial colectiva en la ciudad de Tesalónica, Grecia )

El Coro Intercultural de Lesvos « CANTALALOUN » (isla de Lesvos ,Grecia)

El Pequeño Árbol que se convertirá en Bosque (ciudad de Tesalónica,Grecia)

Encuentro Autónomo de Lucha contra las represas y la desviación del río Aqueloos (Grecia)

Escuela de Permacultura y Academia Autónoma (Grecia)

Espacio Autogestionado « Epi ta Proso (Hacia Adelante) » (ciudad de Patras, Grecia)

Espacio Autogestionado de Karditsa

Espacio de los Movimientos – Local para l@s inmigrantes (ciudad de Volos, Grecia)

Espacio libertario y publicaciones “Aftoleksi” (Grecia)

Espacio Social Abierto del Xanadu

Espacio Social Autogestionado del Pasamontaña

Espacio social de Paratod @ s (miembros y particulares) (ciudad de Larisa, Grecia)

Espacio Social Libre Nosotros (ciudad de Atenas, Grecia)

Espiral de solidaridad – semilla de Resistencia

Estrógenas (Grecia)

Estructura de Salud Autogestionada de Exarcheia (ciudad de Atenas, Grecia)

Eutopia : Ciclo de acción para el municipalismo libertario (Grecia)

Federación Anarquista (Grecia)

Femctoria por la difusión del feminismo de clase (Grecia)

Geppetto Cooperativa (Grecia)

Glub político Lesxi Aneresis de Tesalónica, (ciudad de Tesalónica, Grecia)

Grupo anarquista “Baruti” (ciudad de Veria, Grecia)

Grupo Anarquista “Disinios Ippos” (caballo indomable) (Patras- Grecia)

Grupo Anarquista “Iterimpia”

Grupo de Salud Mental -¬ Covid19 : Solidaridad de Tesalónica, (ciudad de Tesalónica, Grecia)

Grupo de Teatro del Oprimido, “boalitaria” (Grecia)

Grupo político “Camino Libertario” (Grecia)

Guerreros del agua

infolibre.gr – cooperative media for independent information (medio cooperativo para la información independiente) (ciudad de Thessaloniki, Grecia)

Iniciativa Antifascista de Lesvos – contra los centros de detención (isla de Lesvos – Grecia)

Iniciativa Antiracista de la ciudad de Larisa, (Grecia)

Iniciativa de Atenas contra las extracciones de hidrocarburos

Iniciativa de Atenas para la protección de Ágrafa

Iniciativa de habitantes de Kalamata

Iniciativa de Lucha por la Tierra y la Libertad (ciudad de Atenas-Grecia)

Iniciativa de Trabajadorxs y Desempleadxs en la educación privada (Grecia)

Iniciativa Libertaria “Ágria Neda”

Iniciativa para la protección del medio ambiente de la región de Kavala (Grecia)

Jardín Botánico de Petroupolis (municipio de Petrupolis, ciudad de Atenas, Grecia)

Kukuva, Empresa Social Cooperativa de Beneficio Colectivo y Social

LA PEONZA, cooperativα de economía solidaria (ciudad de Atenas- Grecia)

La vieja escuela de Ormos, isla de Samos(Grecia)

Laboratorio Libertario de infraestructura de movimiento (Grecia)

Las ediciones de colegas (ciudad de Atenas,Grecia)

La Cuña Centro político, social y cultural autogestionado de la ciudad de Tebas

Livas Club de Futbol Autogestionado

Local Anarquista UTOPIA A.D.

Local Autónomo de la ciudad de Kavala

Local Autónomo de la ciudad de Xanthi

Local para l@s inmigrantes- Centro Social (ciudad de Atenas)

Mano Aperta : comedor social y autogestionado

Mercado autónomo de Volos (ciudad de Volos)

Μovimiento Αnti-autoritario de Atenas

Movimiento Antiautoritario de Larisa

Movimiento Antiautoritario de Tesalónica (ciudad de Tesalónica)

Movimiento Antifascista de Kalamata

Movimiento Antifascista de Samos

Movimiento Ciudadano de Volos-Pelion para agua (Ciudad de Volos y Pelion)

Movimiento Ciudadano Rajes Icaria

Movimiento de personas que escuchan voces

Μujeres Defendiendo Rojava Comité de la ciudad de Atenas

Odo, Colectivo colectivo libertario

Ocupa de “Analipsis”

Ocupa de “Apertus”. Espacio Social Libre de la ciudad de Agrinio

Ocupa de “Dougrou” (ciudad de Larisa)

Ocupa de “Libertatia”

Ocupa de “Matsangou” (ciudad de Volos)

Ocupa de “Mundo Nuevo”

Ocupa de “Patmos y Karavia”

Ocupa de “Tierra Desconocida” (ciudad de Tesalónica)

Ocupa de Rosa Nera, (ciudad de Canea, isla de Creta)

Ocupa Lelas Karagianni 37 (LK37) (ciudad de Atenas)

Optikamultietnica

Organización Política Anarquista – Federación de Colectivas

ΟΧΟ (Grupo Sin Nombre)

Piso Thrania Iniciativa de educación sin discriminación

Plotinos (Isla de Quios – Grecia)

Red de “Mesochora – Acheloos SOS”

Red de Derechos Políticos y Sociales

Red de Movimientos por Tierra y Libertad

Red Solidaria de Clínicas Sociales de Exarcheia, N Smyrni, Ilio y Agios Nektarios en la ciudad de Volos (Grecia)

Revista Política Babylonia

Spori : Asociación de ciudadan@s por el estudio de la educación libertaria (ciudad de Rethimno, isla de Creta, Grecia)

Sporos – Semilla (isla de Lesvos)

Tienda cooperativa “Hochlios”

Unión Sindical Libertaria de la ciudad de Ioannina

Unión Sindical Libertaria de la ciudad de Atenas

Unión Sindical Libertaria de la ciudad de Rethimno

Unión Sindical Libertaria de la ciudad de Tesalónica

Vacio Ciclo-Miembro de la Federación Anarquista

Women’s initiative against depth and austerity measures Thessaloniki, Grecia) (ciudad de Tesalónica)

Bonita, Papastathi

Chryssikopoulou, Maro

Geroy, Katia

Dimitris, S.

Istres, Jacques

Kapadelis, Panagiotis

Katzourakis, Kyriakos

Kouniaki, Eugenia

Mouka, Nikoletta

Siafliaki, Iro

Thalia P.

Tomsin, Marc

Solidarity Open Tinos

Stelios Sykas

Antreas Giorkatzis

Claudia Rodríguez Ramírez

Iliana Fokianaki

Michalis Christodoulou

Michele Mavropulos, Kavala

NoBorders Greece

St.MamasAntifa

Tsakiris George

Θάνος Βάγιας

Κων/νος Σπυρόπουλος

Μαρίνα Παπαδημητρίου

Μιχαηλίδου Ελπιδα Εκπαιδευτικός

Νίκος Μουρτασάγας

Παναγιώτα Κ.



Alemania

AG Ventana al Sur

AK Asyl Göttingen

Alerta ! – Lateinamerika Gruppe Düsseldorf

Attac Frankfurt

Borderline-europe Human Rights without Borders e.V.

Campaña cafe mesoamericana

Carea e.V.

Colectivo gata-gata

Colectivo Konfront

Collectif kom.post

DunyCollective

Feministische Organisierung für Selbstbestimmung und Demokratische Autonomie

Flüchtlingscafe Göttingen

Frauen * Streik Bündnis

Freie Arbeiter * innen-Union

Fridays for Future Frankfurt am Main

Gärtnerei Ra.Baba

Gruppe B.A.S.T.A.

Gruppe B.A.S.T.A. Berlin

Guerrero, Christa

Holtmann, Susann

Informationsbüro Nicaragua

Internationalistisches Bündnis Frankfurt a.M.

Jineolojî Komitee Deutschland

Kaffeekollektiv Aroma Zapatista

Kampagne « Grüne Lunge bleibt – Instone stoppen ! »

Kollektiv Transgalaxia

KOMMUJA – Red de comunidades solidarias

Mietshäusersyndikatsprojekt Grafschaft 31 Münster

Ökologisch-Radikal-Links Frankfurt

Onbones Collective – Fairdruckt eG

Our House #OM10

Partner Südmexikos e.V.

Perspektive Rojava – Solidaritätskomitee Münster

Prison´ Dialogue- Frauen AG

Projekt Knotenpunkt Schwalbach

Red Ya-Basta-Netz

Riseup 4 Rojava Frankfurt a.M.

Roots of compassion eG

ROSA – Revolutionäre Linke

Tres Gatas – producción en Colectivo

Undogmatische Radikale Antifa

Unrast Verlagskollektiv

Wohnprojekt Grafschaft 30 e.V.

Women Defend Rojava Deutschland

Women defend rojava Frankfurt am Main Deutschland

WUMS-Kollektiv

Ya Basta Rhein Main

YXK Frankfurt a.M.

Zwischenzeit e.V. – Initiative für soziale, interkulturelle und ökologische Forschung, Analyse und Bildung

Daddy Longleg

Ende Gelände

Massiah, Gustave

Schmidt, Edo

Citizens Summons

Consejo de Mujeres Kurdas

interventionistische Linke -Frankfurt am Main

Jentzsch, Marco

Sanchez Loza, Jose Manuel

Soli für Soli

Assoziation A (Verlag, editorial)

Bloque Latinoamericano Berlin

Colectivo Café Libertad

Elpis Fragkou

Globale Film Festival Berlin

Le Groupe Germaine Berton

Lucha Amada (colectivo musical/alemania)

Pilar Puertas

Theo Bruns

Francia

Agate, armoise et salamandre – corps et politique

Anne Hocquenghem et les acheteurs de café du sud-est du massif central en France

Associacion Espoir Chiapas

Association AMERICASOL du réseau Escargot

Association GERMINAL

Association ONYVA

Association SOL’QUERCY du RESEAU ESCARGOT

Attac France

Caen Entraide Populaire

Caracole

CDP13

Colectivo Mi abuelita

Collectif « Coordinacion DZLN

Collectif Chiapas Ariège

Collectif de l’Université populaire de la Terre

Collectif des Immigrants en France (C.I.F.)

Collectif douarneniste en lutte pour les solidarités

Collectif féministe Les Rosies d’A cause de macron

Collectif Grains de Sable

Collectif inter-collines des 2 rives de la rivière Aveyron

Collectif Mutvitz11

Collectif París Ayotzinapa

Collectif surnatural

Collectif la Digne Rage de Lille

Centre Culturel Libertaire

Association Unidos

Compagnie de théâtre Proteo

Torre Latino Radio

Comité Amérique latine de Caen – Normandie

Comité Amérique latine du Calvados

Comité d’accueil intergalactique de la zad de Notre-dame-des-Landes

Comité d’Accueil Sud Est France PACAZ

Comité de coordination des 17 contre la réintoxication du monde

Comité de Solidarité avec les Indiens des Amériques (CSIA-Nitassinan)

Comité de Solidarité avec les Peuples du Chiapas en Lutte (CSPCL)

Comité Populaire Quartier Latin

Compañía Jolie Mome

Compañía Isidoria

Confédération paysanne

Coordination des sans papiers 75

Corsica Internaziunalista

CSPN (Collectif de solidarité avec le peuple du Nicaragua de Francia)

DAL-Droit au logement

CNT-F

Des femmes de la montagne Limousine

Échanges Solidaires

Editions Divergences

Éditions Libertalia

El Cambuche de Toulouse

Ensemble Finistère ! Ensemble 29 !

Fondation Frantz Fanon

Foro Cívico Europeo

France Amérique Latine

Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires

Gilets Jaunes de Montreuil

Gilets jaunes Les Lilas

Groupe Henri Laborit de la Fédération Anarchiste

GROUPE LIBERTAD DE LA FEDERATION ANARCHISTE

Groupe toutes en grève

Initiativ Oury Jalloh Allemagne et la CISPM

InterLieuxInterCollectifs Montreuil

Kafe kapel, red escargot

L’espace autogéré des Tanneries

L’Union Communiste Libertaire

La Bad’j

La Compañía Tamerantong

La Gueule ouverte

La Maison Ouverte Montreuil

La Parole Errante Demain

La Révolution est en marche

« Laboratoire Autonome de Biologie : Alternatif, Solidaire et Expérimental (LABASE) »

Le BIB-Hackerspace

Le collectif « Chabatz d’entrar »

Le Front Uni des Immigrations et des quartiers Populaires (FUIQP)

Le Quartier libre des Lentillères

Le Surnatural Orchestra

Les Communaux

Les Gilets Jaunes de Pantin

Lesconstituants78

Longo Mai

l’association Fraternité Douarnenez

Mani Rosse Antirazziste

Marseille avec les Grecs

Mouvement Contre le Crime Atomique Colectivo

Mut Vitz 13

MUT VITZ 31

Mut-Vitz 34

PEPS (Pour une écologie Populaire et Sociale)

Primitivi

Producciones Débrid’arts

Producciones Djab

Rédaction de CERISES LA COOPÉRATIVE

Revue Chimères

Revue De(s)générations

Séminaire « Penser les décolonisations »

Solidaires09

Solidarité migrants Wilson

STE-75 Syndicat des travailleurs.euses de l’éducation Paris

Surnatural Orchestra, groupe de musique

Syndicat CNT Éducation Social-Services 34

Syndicat CNT INTERPROFESSIONNEL de l’Ardéche

Tatcha compagnie

Terrestres. Revue des livres, des idées et des écologies

Toulouse Anti CRA

UCL Caen

Union Départementale des syndicats CNT de Haute-Garonne

Union Syndicale Solidaires