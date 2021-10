Présentation de SUD aux nouveaux arrivants chez Orange

C’est à la Poste et à France Télécom qu’est né SUD PTT. C’était en 1989, et en 1993 dans l’Allier. Depuis, l’organisation des deux exploitants (C’est eux mêmes qui se sont appelés ainsi), a beaucoup évolué. Peu à peu leur histoire commune s’est estompée pour ne plus être qu’un vague souvenir.

Ainsi, pour mieux marquer son autonomie et sa distance avec la notion de service public, France Télécom est devenu Orange. Funeste choix avec les nombreux suicides ayant accompagné la transformation de l’opérateur public en usine à cash et ont de plus en plus fait penser à ’Orange mécanique’.

Dans cet univers impitoyable, le syndicat SUD qui continue à s’appeler SUD PTT (pour ne pas oublier d’où nous venons) tente d’organiser les salariés et maintenir le plus haut niveau de syndicalisation possible, malgré la chute vertigineuse des effectifs, essentiellement sur les petits sites. Sur l’Allier et sur ses trois villes, Montluçon, Vichy et Moulins, les coupes dans le personnel ont été particulièrement sévères, car beaucoup d’activités ont été regroupées parfois sur Clermont-Ferrand mais surtout sur des mégapoles comme Lyon, mais aussi Marseille, Paris Bordeaux etc..

Malgré tout, et grâce à la volonté et la ténacité des militant-e-s, SUD continue à être présent localement et à L’UI AURA (Unité d’intervention Auvergne Rhône Alpes), une des rares unités difficilement délocalisable.

Encore dernièrement, une présentation de SUD PTT a été faite aux nouveaux arrivants, avec diaporama qui leur a été projeté. Même si le diaporama rend compte de l’implantation de Solidaires dans les différents secteurs d’activités, le site national est plus exhaustif. Pour avoir un aperçu complet de l’implantation de Solidaires, allez consulter la page suivante : https://solidaires.org/Les-structures-de-branche.

Le diaporama des SUD PTT Allier :