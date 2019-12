Procès France Télécom J-1 avant le verdict« Quelle forme peut prendre une guerre ? » par Sandra Lucbert

Du 6 mai au 12 juillet, s’est tenu le procès d’anciens hauts dirigeants de la multinationale France Télécom, devenue Orange, accusés harcèlement moral par une centaine de parties civiles dont Sud PTT et Solidaires. Durant celui-ci, de nombreuses personnalités, scientifiques, écrivains, artistes… vont écrire, dessiner, filmer des compte-rendus jour après jour, l’histoire du procès selon leur point de vue…Pendant ce procès exceptionnel, Basta ! et la petite boîte à outils de l’union syndicale Solidaires vous avait proposé un suivi régulier des audiences. Le verdict sera rendu vendredi 20 décembre 2019 à 10 h du matin. Nous publions un certain nombre d’interviews et de textes d’ici là.

Aujourd’hui deux audiences de juin et juillet 2019 du procès France Télécom, vues par Sandra Lucbert, romancière, autrice, entre autres, de "Mobiles", Flammarion et "La toile", Gallimard. A la suite du compte rendu écrit en juillet pour Solidaires, Sandra Lucbert a poursuivi par l’écriture d’un livre (de littérature) ; il doit normalement paraître aux éditions du seuil à la rentrée littéraire de septembre 2020.



http://la-petite-boite-a-outils.org/proces-france-telecom-j-1-avant-le-verdict-quelle-forme-peut-prendre-une-guerre-par-sandra-lucbert/

Pour lire les comptes-rendus précédents c’est ici.

Pour s’abonner il suffit de s’inscrire ici.