Publications du Réseau syndical international de solidarité et de luttes - 25 août 2021

Quelques unes des publications de ces derniers jours, du Réseau syndical international dont est membre Solidaires :

-* Solidarité féministe internationale avec les femmes et le peuple d’Afghanistan : Non aux Talibans ! Non à l’impérialisme !

http://www.laboursolidarity.org/Solidarite-feministe

-* Interview de l’une des porte-parole de l’Association des femmes révolutionnaires d’Afghanistan (RAWA)

http://www.laboursolidarity.org/Interview-de-l-une-des-porte

-* Turquie : soutien à la grève organisée par KESK le 27 août

http://www.laboursolidarity.org/Turquie-soutien-a-la-greve

-* Les cheminots de São Paulo au Brésil sont en grève

http://www.laboursolidarity.org/Les-cheminots-de-Sao-Paulo-au

-* Corée : soutien aux grèves des travailleurs et travailleuses du métro

http://www.laboursolidarity.org/Coree-soutien-aux-greves-des

http://www.laboursolidarity.org/COREA-Apoyo-a-la-huelga-en-el?lang=es

-* US Postal : la qualité de l’air, un enjeu syndical

http://www.laboursolidarity.org/US-Postal-la-qualite-de-l-air-un

-* Etats-Unis : Des travailleurs de couleur d’une grande entreprise de bus électriques dénoncent un racisme généralisé

http://www.laboursolidarity.org/Etats-Unis-Des-travailleurs-de