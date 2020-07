Qui sont les chômeurs de longue durée ?

Les plus âgés sont les plus touchés par le chômage de longue durée. Parmi les personnes au chômage depuis plus d’un an, 90 % sont ouvriers ou employés. 83 % sont peu diplômés et titulaires, au mieux, du baccalauréat. Extrait du Centre d’observation de la société.

Tous les actifs ne sont pas égaux face au chômage de longue durée [1]. Les hommes ont une ancienneté moyenne au chômage de 15,8 mois, supérieure à celle des femmes (14,7 mois), selon les données 2018 de l’Insee. Surtout, c’est l’âge qui fait la différence. L’ancienneté moyenne au chômage des jeunes actifs (entre 15 et 29 ans) est inférieure à dix mois, soit une durée 2,6 fois moindre que celle des 50 ans et plus (presque deux ans.

[...]

