REFORME DES RETRAITES : MOBILISATION LUNDI 13 , MARDI 14, SAMEDI 18 JANVIER

Hier, samedi 11 janvier, à Clermont-Fd, plus de 3000 personnes ont manifesté avec lampions et flambeaux du carrefour de l’Europe à Jaude.

Les camarades de Solidaires (dont de nombreu-se-s SUD éducation) étaient très déterminés et le cortège a été animé par des slogans et chants repris par toutes et tous.

Les annonces sur le retrait provisoire de l’âge pivot ne changent rien à notre détermination !plusieurs actions sont déjà prévues pour la semaine :

* Lundi 13 janvier à 7 h devant la crèche Lundi 13 janvier les balladoux dans la zone industrielle de Ladoux à Cébazat pour soutenir les 22 grévistes (sur 25 salariées).

Lundi 13 janvier à 13h devant le lycée Brugière à l’occasion de la venue de plusieurs IPR (inspecteurs pédagogiques régionaux) dans le cadre de la mise en place des E3C (épreuves communes de contrôle continu).

*Mardi 14 janvier à 8h devant le rectorat

, apportez le plus possible de manuels obsolètes ou autres fournitures afin de dresser un mur de livres avant de partir en cortège rejoindre la manifestation interprofessionnelle à 10h place du 1er mai.

*Samedi 18 janvier à 7h30 devant le lycée Blaise Pascal afin de soutenir les collègues du lycée en grève au moment du passage des premières épreuves E3C.

Soyons nombreu-se-s ! Il faut gagner !