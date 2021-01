RETOUR SUR LA MOBILISATION ÉDUCATION NATIONALE DU 26 JANVIER

à Clermont-Ferrand

’La Révolution selon Blanquer, ça fait froid dans le dos, la révolution c’est nous qui devons la faire !’ Conclusion de la prise de Parole de Fabienne pour Sud Éducation.

Face au mépris de Blanquer et Vidal et pour une École et une Université publique pour l’élévation du niveau de conscience et l’émancipation, avec des moyens pour les agent-e-s et de bonnes conditions d’autonomie pour les étudiant-e-s,

Plus de 1000 personnes mobilisées à Clermont-Ferrand ce 26 Janvier 2021 pour cette grève nationale qui en appellera d’autres.

Résistance, luttons !

Dans l’Allier

200 personnels de l’éducation ont manifesté dans l’Allier aujourd’hui.





Prise de parole de Sud éducation à Montluçon