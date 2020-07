RSISL - Bulletin d’information - Boletín de noticias – Newsletter - Boletim Informativo N°3 – 27 juillet 2020

Sommaire – Resumen - Summary - Sumário

Le Réseau - La Red - The Network – A rede

Amazon – Amazon – Amazon

Metros

Santé – Salud

Secteur aérien – Sector aéreo – Air sector – Setor aéreo

Migrations - Migración – Migration

Palestine – Palestina – Palestine

Nicaragua – Nicaragua

Mexique – México

Brésil – Brasil – Brazil - Brasil

Chili – Chile

Uruguay - Uruguay

Etats-Unis – Estados unidos – United States

Hong Kong – Hong Kong – Hong Kong

Egypte – Egypt

Kurdistan d’Irak – Kurdistán iraquí -Kurdistan of Iraq

Iran

Algérie

Tunisie – Tunisía

Afrique du Nord, Moyen-Orient/région arabe

Afrique centrale

Turquie - Turquía - Turkey

Bulgarie – Bulgaria - Bulgaria

Travailleurs et travailleuses face au Covid-19

Trabajadores contra el Covid-19

Workers Against Covid-19

Trabalhadores contra a Covid-19

El 28 de junio conmemoramos el día del orgullo LGBTQ+

We commemorate the LGTBIQ+ Pride day on june 28th

¡Contra el recorte de libertades ! ¡En defensa de la vida y de los derechos de la clase trabajadora !

We stand against restrictions on liberties ! We stand in defence of life and the rights of the working class !

Amazon – Amazon - Amazon

Amazon : une salariée morte au travail

Amazon : Una trabajadora muere en un accidente laboral

Amazon : an employee dead at work

Metros

7mo Encuentro Internacional de Trabajadorxs del Metro

Santé - Salud

Situation socio sanitaire au Bénin

Personnel soignant, une résistance sociale mondiale

Solidarité avec les soignantes et les soignants du Nicaragua

Solidaridad con las sanitarias y los sanitarios de Nicaragua

Secteur aérien – Sector aéreo – Air sector – Setor aéreo

Le secteur aérien international organise et discute des stratégies d’action au milieu de la crise sanitaire mondiale

El sector aéreo internacional organiza y analiza estrategias de acción en medio de la crisis sanitaria mundial

International air sector organizes and discusses action strategies in the midst of the global health crisis

Setor aéreo internacional se organiza e discute estratégias de ação em meio à crise sanitária mundial

Migrations - Migración – Migration

Mobilisation des migrantes et migrants le 30 mai

30 Mayo - Movilización de personas migrantes

Mobilisation of migrants on 30 May

Italiano

Palestine – Palestina – Palestine

Message du Comité national palestinien BDS (BNC) : Nous ne pourrons respirer que lorsque nous serons libres ! Les palestiniens sont solidaires des noir·es américains

¡No podremos respirar mientras no seamos libres !

Message from the Palestinian BDS National Committee (BNC) : Whe can’t breathe until we’re free ! Palestinians stand in solidarity with Black Americans

Nicaragua - Nicaragua

Déclaration conjointe des organisations membres de SOS Nicaragua Europe

Declaración conjunta de las organizaciones miembros de SOS Nicaragua Europa

Mexique - México

Mexique : libération de Susana Prieto Terrazas !

México : ¡liberación de Susana Prieto Terrazas !

México : Huelga en SutNotimex

Brésil – Brasil – Brazil - Brasil

Brésil : campagne unitaire "Dehors Bolsonaro !"

Brasil : Campaña unitaria "¡Fuera Bolsonaro !"

Brazil : Unitary campaign "Out Bolsonaro !"

Brasil : Campanha unitária "Fora Bolsonaro !"

Chili - Chile

Chili : liberté pour les prisonnier·es politiques

Chile : Libertad para los presos políticos

Chili : liberté pour celles et ceux emprisonné.es pour avoir lutté

Chile : Libertad a los presos y las presas por luchar

Uruguay - Uruguay

Uruguay : soutien à la journée de grève et mobilisations organisée par le PIT-CNT

Uruguay : Apoyo a la jornada de paro y movilización convocada por el PIT-CNT

Etats-Unis – Estados unidos – United States

Déclaration de soutien : Grève du Mouvement for Black Lives, le 20 juillet 2020

Black Lives Matter : Comunicado de apoyo a la huelga convocada para el 20 de julio de 2020

Statement : Support of Movement for Black Lives Strike, July 20, 2020

Stop à la répression de la solidarité syndicale avec les manifestations Black Lives Matter aux Etats-Unis ! Réintégration de notre camarade Erek Slater, chauffeur de bus de Chicago et représentant du syndicat ATU

¡No a la represión contra la solidaridad sindical con el movimiento Black Live Matters en Estados Unidos !

Stop repression against unions’ solidarity with Black Lives Matter in USA ! Drop all charges and reinstate Erek Slater, Chicago bus driver of the CTA !

Black lives matter

Las vidas negras importan

Black lives matter

Hong Kong – Hong Kong – Hong Kong

Hong Kong : La mobilisation s’organise face à la politique liberticide

Hong Kong : Mobilization is being organized in the face of the policy of repression and freedom

Se organizan las movilizaciones frente a la política liberticida

Egypte - Egypt

Non aux contrats militaires avec la dictature égyptienne !

No to military contracts with the Egyptian dictatorship !

Kurdistan d’Irak – Kurdistán iraquí -Kurdistan of Iraq

Solidaires avec les enseignants et enseignantes du Kurdistan d’Irak

Kurdistan : Solidaridad con el profesorado del Kurdistán iraquí

Solidarity with the teachers of Kurdistan of Iraq

Iran

Iran : Epidémie de Covid – 19, Tsunami des privatisations

Algérie

Epidémie de répression du Hirak

Epidemia de represion contra el Hirak

Tunisie - Tunísia

Tunisie : soutien au mouvement social à Tataouine

Tunísia : apoio ao movimento social em Tataouine

Afrique du Nord, Moyen-Orient/région arabe

Afrique du Nord, Moyen-Orient/région arabe : pour l’annulation de la dette et l’abandon des accords de "libre-échange"

Afrique centrale

Covid-19 : éléments sur la situation en Afrique centrale

Covid-19 : information on the situation in Central Africa

Turquie – Turquía - Turkey

Le pouvoir turc assassine encore...

El gobierno turco sigue asesinando...

The Turkish government is still murdering...

Bulgarie – Bulgaria - Bulgaria

Solidarité avec le syndicat des infirmières bulgares !

Bulgaria : Solidaridad con el sindicato de enfermeras

Solidarity with the Bulgarian Nurses’ Union !