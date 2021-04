RSISL - réunion plénière par visio le samedi 24 avril 2021 à 18h

Le 24 avril prochain, nous tiendrons notre session plénière virtuelle du Réseau syndical international de solidarité et de luttes. Nous pensons qu’il est d’une importance fondamentale que les organisations affiliées au Réseau puissent faire connaître la situation de la lutte des travailleurs et travailleuses de leur pays, face aux effets de la crise économique et sanitaire provoquée par la pandémie et le capitalisme.

Avec pour thème "Travailleurs et travailleuses - nos luttes dans la pandémie du coronavirus" la plénière aura lieu, via l’application Zoom, à 18h GMT + 2 (Paris) - Vérifiez l’heure dans votre pays - https://is.gd/TimeMeeting24RSISL

La réunion vise à échanger à propos de la situation des luttes des travailleurs et travailleuses au milieu de la pandémie, dans nos différents pays. Pour cela, nous allons organiser les prises de parole en fonction des pays. Le 23, nous enverrons par e-mail l’ordre des interventions par pays. C’est pourquoi il est important de s’inscrire à l’événement via le formulaire Google.

Pour participer à l’événement, il est nécessaire de s’inscrire via le formulaire - https://forms.gle/24L9v8wtiu7bFSQA9

La réunion sera traduite en espagnol-anglais-français-portugais-italien et durera 2h30. Les inscriptions sont à effectuer avant le 21 avril.

Si votre organisation souhaite partager une motion ou un texte, veuillez l’envoyer via notre liste de diffusion => syndicalisme.inter@solidaires.org