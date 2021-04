Rassemblement devant le siège de SFR lundi 12 Avril 2021 à 10h00

Bonjour à toutes et à tous.

Suite à l’annonce de la destruction de 2000 emplois par SFR alors même que ses résultats sont excellents (près de 4.3 milliards de bénéfices avant impôts en 2020, +2.3% par rapport à 2019), un rassemblement devant le siège de SFR est organisé ce lundi 12 Avril 2021 à 10h00.

16 rue Gal Boissieu – 75015 PARIS

En cette période où 97% des salariés sont en télétravail côté UES , et que la moitié des magasins sont fermés côté SFR Distribution, nous aurions besoin d’un maximum de soutien.

Du fait du confinement et du télétravail qui en découle, nous sommes conscients qu’il ne sera pas possible pour tout le monde de s’y rendre, que ce soit en Ile de France comme en région.

Aussi, SUD vous propose de vous faire connaitre auprès de nous comme ayant déposé la souris en remplissant ce formulaire.

Merci par avance.

Solidairement

Mail : sudsfr@sudptt.fr / sudsfrdistribution@gmail.com