Rassemblements pour l’augmentation des salaires, des retraites et de minimas sociaux le 17 mars sur les trois villes de l’Allier

C’est sous la forme de rassemblements, façon meetings, que les les organisations syndicales CGT, FSU et Solidaires Allier ont décidé de porter les revendications sur l’augmentation des salaires, des retraites et des minimas sociaux pour faire écho aux revendications qui s’expriment un peu partout en France.

L’augmentation hors contrôle de l’énergie et de nombreux produits de consommation a provoqué L’effondrement du pouvoir d’achat de presque toutes les catégories sociales, à l’exception des plus riches qui profitent de ce contexte pour engranger encore plus de profits.

Le relèvement du^pouvoir d’achat est donc devenu une urgence sociale encore plus criante que lors de la première mobilisation du 27 janvier dernier. Le 17 mars sera l’occasion ou jamais d’exiger que des mesures soient prises pour redonner du pouvoir d’achat aux familles qui en ont cruellement besoin.

Sur l’Allier, 3 rassemblements/meetings auront lieu de 12h à 14h :

• Montluçon, place Piquand

• Moulins, place de la Liberté

• Vichy, place de la Poste