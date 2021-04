Recul majeur des droits des femmes en Turquie

10 avril 2021 - 11h

Rassemblement

Lille, Place de la République

Dans la nuit du 19 au 20 mars, le président turc, Erdogan, a pris la décision de retirer la Turquie de la « Convention d’Istanbul ».

La Turquie avait été l’un des premiers pays signataire du traité en 2011. Le texte prévoit notamment pour tous les États l’ayant ratifié “de protéger les femmes contre toutes les formes de violence, et de prévenir, poursuivre et éliminer la violence à l’égard des femmes et la violence domestique”. La Convention impose également la conception d’un cadre législatif entourant ces mesures.

Au cours de la dernière décennie, la Turquie a connu une hausse du nombre de féminicides sur son territoire. En 2020, l’organisation “We Will Stop Feminicide” en a recensé 300. Depuis le début de cette année ce sont 70 femmes qui ont été tuées.

L’Union syndicale Solidaires Nord soutient et appelle à soutenir le combat des femmes turques face à cet énorme recul qui prive les femmes d’un instrument de droit (le plus abouti à ce jour) pour asseoir leurs revendications et lutter contre les méfaits de la violence patriarcale.

Aux côtés des associations de la Maison des Femmes de Lille, nous vous donnons rendez-vous pour un rassemblement.

