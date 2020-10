Répression suite au mouvement social contre la réforme des retraites : rassemblement de soutien le 3 novembre devant le tribunal de justice de Rodez où 6 camarades sont convoqué.es

Le 23 janvier dernier, 6 camarades étaient convoqué.es au commissariat de Rodez suite à diverses actions qui se sont déroulées lors du mouvement social contre la réforme des retraites. Il s’agit de 4 camarades de Solidaires 12 (Christine de SUD Education 12, Robert de SUD Education 12 et secrétaire départemental de Solidaires 12, Armand de SUD Culture et Médias et adhérent NPA et Antoine de Solidaires Précaires et Chômeurs) ainsi que Philippe du SNEP-FSU et Simon militant du mouvement social.

Il.elles sont maintenant convoqué.es au tribunal de police le mardi 3 novembre. Lors de la convocation de janvier au commissariat, les camarades avaient été informé.es que le PV était requalifié en entrave à la circulation de véhicules scolaires et que la compagnie Ruban Bleu réclamait une amende de 15 000€.