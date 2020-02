Réseau Se fédérer pour l’émancipation : réunions à St Gaudens le 7 mars et à Paris le 4 avril

Réseau Se fédérer pour l’émancipation - Territoires et alternatives

Prolongeant plusieurs réunions sur le même thème déjà tenues dans plusieurs villes, une nouvelle rencontre "Territoires et alternatives démocratiques" aura lieu à Saint-Gaudens, le samedi 7 mars. Voir l’invitation.

Réseau Se fédérer pour l’émancipation - De l’hégémonie sociale à l’hégémonie politique

Le mouvement social a affirmé qu’il continuerait tant qu’il n’a pas obtenu satisfaction. Il déborde largement l’espace syndical ou l’espace des partis politiques. Les formes de lutte évoluent : mouvement contre la réforme des retraites qui se prolonge, importance et diversité des participant-e-s des « cortèges de tête », Gilets Jaunes sur les ronds-points qui se maintiennent, collectifs interprofessionnels qui se forment. La confrontation dure et s’internationalise. Des espaces se créent pour alimenter l’action et le débat politique.

Quelles sont les forces et faiblesses du mouvement contre la réforme des retraites ou d’autres mouvements comme celui du secteur de la santé ? Si une de ses forces est le soutien majoritaire de la population, comment passer de cette hégémonie sociale à une hégémonie culturelle et politique ? Comment à partir des différentes formes d’engagement syndicale, politique, citoyenne élaborer ensemble les solutions et les actions nécessaires ?

Comment construire un prolongement politique ? Doit on s’inscrire dans le processus institutionnel et attendre les prochaines élections ou bousculer ce processus et comment ? Ne Faut-il se limiter à la confrontation avec le gouvernement ? Comment débattre ensemble de l’alternative ? Comment mener ce débat au sein même du mouvement quand on n’est pas tous d’accord sur la construction de l’alternative ? Comment participer aux processus électoraux sans que les mouvements sociaux leur soient subordonnés ? Démarrer le processus ne déplace-t-il pas le centre de gravité du mouvement Face au duo infernal libéralisme autoritaire – national-populisme, comment ne pas diviser tout en offrant une voie de rupture face aux institutions ?

Samedi 4 avril, de 9h30 à 17h, dans les locaux de l’Union syndicale Solidaires, 31 rue de la Grange-aux-Belles, 75010, Paris.